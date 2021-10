De mica en mica, diferents empreses van acceptant els bitcoin com a moneda perquè els seus clients paguin les compres fetes a través d'internet. La darrera en entrar en el món de les criptomonedes és Bodegas Franco-Españolas, que acaba d'anunciar que permetrà comprar els seus vins Bordón i Diamante amb bitcoin. Caldrà fer-ho a través de la botiga www.vinogaleria.com, segons ha informat ha informat la companyia en un comunicat.

El celler ha precisat que aquest nou canal de venda de vi busca adaptar-se a les noves tendències i hàbits de consum, en aquest cas dels cripto-usuaris, un perfil d'homes i dones de la generació mil·lennial (actualment entre els 27 i els 41 anys d'edat), professionals connectats a la xarxa i amb poder adquisitiu mitjà i mitjà alt.

El director de màrqueting de Bodegas Franco-Españolas, Borja Martínez, ha explicat el perquè de l'entrada del celler en aquest mercat. "Són molts els avantatges que trobem per al consumidor que tria aquesta forma de comprar, de les quals destaquem l'abast global de la criptomoneda, en ser independent d'estats i barreres geogràfiques, la seguretat en el seu ús i el baix cost en les transaccions en minimitzar els intermediaris. Tot això fa que sigui perfecta per a realitzar micropagaments. I a més, la compra és immediata i funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any", ha assenyalat.

El 'plugin' empleat per integrar el mètode de pagament a la seva botiga 'en línia' és www.blockonomics.co i la xarxa utilitzada és la pròpia de www.blockchain.com, plataforma de serveis de criptomonedes preparada per interactuar a escala institucional amb empreses per a la custòdia, l'execució, els préstecs i les solucions estructurades.