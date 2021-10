El 34% dels inversors que tenen un assessor tenen la intenció d'invertir en criptoactius al marge d'aquest expert, segons una enquesta de WisdomTree que revela que el 90% dels assessors financers espanyols han parlat amb els seus clients de la inversió en aquests actius.

Les xifres mostren el gran interès dels inversors per les criptomonedes, mercat que s'ha disparat l'últim any degut a una forta pujada dels preus de les criptos més conegudes.

La regulació, que podria generar "un entorn desafiador" per als assessors financers i els seus clients, no s'està percebent com l'obstacle més gran a l'hora de realitzar assignacions de cartera en criptoactius.

El 46% dels assessors financers espanyols han assenyalat la volatilitat de les criptomonedes com el motiu més comú per no entrar en el mercat de les criptodivises a nivell professional, seguida de la manca d'entitats regulades que proporcionin accés a aquest tipus de monedes virtuals, destacada pel 34%, i la falta de regulació, pel 26%.

D'altra banda, el 42% dels assessors espanyols creuen que poden utilitzar els criptoactius per diversificar les carteres, mentre que el 18% creu que poden ser utilitzats per generar rendibilitats a llarg termini.

El 34% d'aquests professionals a nivell europeu considera que l'assignació adequada se situa entre l'1% i el 2%.

"Si els clients estan disposats a invertir en aquests actius al marge de la relació amb els seus assessors, el millor que pot fer un assessor és posar-se al dia amb aquesta nova classe d'actius i guiar-los en el viatge amb les criptodivises, ja que això minimitzarà el risc de capital", ha destacat el responsable dʻactius digitals de WisdomTree per a Europa, Jason Guthrie.