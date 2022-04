L’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) ha demanat al Club Joventut Badalona (la Penya) que cancel·li el lloguer del Palau Municipal d’Esports per a la celebració d’un congrés de criptomonedes convocat per IM Mastery Academy, que es troba sota investigació per estafa a menors.

El regidor i president de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, Jordi Subrana, ha enviat una carta al president de la Penya en què ha mostrat el seu rebuig total de la celebració d’aquest acte —previst entre els dies 8 i 10 d’abril— i l’ha instat a cancel·lar l’arrendament del pavelló. En un comunicat, el consistori ha fonamentat el seu rebuig en «les informacions que assenyalen que als tribunals espanyols hi ha una denúncia col·lectiva contra els seus promotors, en què s’acusa els seus responsables de presumpta estafa piramidal relativa a la inversió en ‘trading’ i criptodivises». L’ajuntament ha mostrat «el profund desacord amb el fet que es llogui l’espai per fer un ús extraesportiu a organitzacions que estiguin sota sospita de possibles activitats irregulars» i ha destacat que molts pares han denunciat «una presumpta captació dels seus fills menors d’edat». Sense capacitat de veto Tot i que el consistori és l’entitat concessionària del pavelló, fonts municipals han explicat a Efe que no tenen capacitat de veto per impedir aquest acte multitudinari a la ciutat catalana fronterera amb Barcelona. El Club Esportiu Badalona ha confirmat que continuarà cedint l’espai a l’organització, acusada d’operar amb tècniques sectàries per captar joves, ja que «es limita a llogar el recinte en les condicions pactades amb el promotor en virtut del contracte d’arrendament subscrit». La Penya, que ha explicat que va rebre la sol·licitud fa uns mesos mitjançant un promotor d’esdeveniments de la ciutat, s’ha desentès del contingut del congrés convocat per a aquest cap de setmana. L’Observatori Espanyol sobre Derives Sectàries – RedUNE ja havia denunciat en un comunicat del març passat la impunitat amb què opera aquesta organització, malgrat que van ser detinguts els seus principals capitostos. Segons testimonis de pares recollits per l’associació antisectes, la captació ha fet que alguns joves abandonessin els estudis i, fins i tot, s’escapessin de casa a l’entrar a formar part d’aquest grup. La Unitat de Delinqüència Econòmica de la Policia Nacional va detenir el març passat vuit capitostos d’aquesta organització a Espanya acusats d’estafar milers de joves amb cursos virtuals sobre criptomonedes i transaccions financeres d’alt risc. La fórmula consistia a atraure joves vulnerables amb la promesa que obtindrien grans quanties de diners a curt termini si seguien els cursos que suposadament impartia IM Mastery Academy. L’esdeveniment, una de les fórmules que utilitza aquesta organització sota investigació per captar nous socis, té previst congregar joves de tot Europa i hi participarà el líder suprem d’IM Mastery Academy, el nord-americà Christopher Terry, segons ha alertat l’Observatori.