La construcció és un sector tradicional que en els pròxims anys haurà d’afrontar una transformació a favor la sostenibilitat ambiental. L’ús de la tecnologia serà un element clau per dur a terme aquesta transició i, és per aquest motiu, que s’ha popularitzat l’adjectiu «tecnosostenible». Es tracta d’un model basat en l’ús d’energies renovables, la innovació en els materials i les tècniques de construcció, l’economia circular, la digitalització dels processos productius, la gestió dels residus, entre altres reptes.

Cada vegada més municipis aposten per promoure la cooperació i l’economia local a partir de plans estratègics en el sector de la construcció. L’últim exemple és el Maresme, on una desena d’ajuntaments s’han unit per encaminar el sector cap a la sostenibilitat. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona, en el marc del pla de concertació Xarxa de governs locals 2020-2023: el programa TTT (Treball, Tecnologia, Talent), pretén detectar noves oportunitats d’ocupació en l’àmbit de l’edificació i la rehabilitació vinculades a l’ús de les noves tecnologies, fomentar la proximitat i la col·laboració entre empreses del territori o augmentar la inserció laboral dels col·lectius vulnerables.

Els objectius del projecte es van donar a conèixer en una presentació al Tecnocampus de Mataró, moderada per la periodista Neus Sala. Tal com es va exposar a la jornada, el programa persegueix un futur més sostenible i unes condicions socioeconòmiques més justes. «No volem deixar a ningú enrere. La crisi sanitària ha demostrat que la tecnologia forma part de la solució», van subratllar la directora de la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus Mataró-Maresme, Sònia Llorens, juntament amb Toni Herrera, de Building Energy Consultant i coordinador tècnic a Aiguasol.

D’altra banda, Juan Carlos Perujo, del Departament de Desenvolupament de Negoci a Construcia, va assenyalar la necessitat d’establir l’economia circular i de tenir cura de l’impacte dels materials. «El sector encara mira a curt termini, però planejar amb visió sostenible té un valor afegit» va reivindicar. Al seu torn, Ainhoa Mata, cap de la Unitat d’Edificis de l’Institut Català d’Energia, va donar les claus sobre rehabilitació energètica sostenible i la futura millora de les qualificacions energètiques en les noves construccions. En concret, els municipis implicats en el projecte són Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, el Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Teià, Tiana i Vilassar de Mar.