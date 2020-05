El bon temps es mantindrà fins diumenge que s'esperen ruixats i tempestes

Els darrers dies s'han viscut jornades amb un ambient estiuenc tan a la comarca del Bages com a la resta de Catalunya, amb calor durant el dia i amb poc fred a la nit, però a partir d'aquest divendres el cel i els termòmetres canviaran. Demà serà un dia més gris, El cel estarà més emblanquinat per la presència de núvols al cel, sense més conseqüències, que no impediran que torni a fer calor, amb màximes, de nou, al voltant dels 25ºC.

Al Bages, dissabte tornarà la calor i el bon temps, però de cara a diumenge arribarà un canvi radical en forma de núvols abundants, ruixats i tempestes, sobretot durant la tarda. Acompanyat d'una baixada i normalització de la temperatura, amb un ambient que serà clarament més fresc.