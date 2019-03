Aquests són els candidats a l'alcaldia de Berga

Sis són les formacions que ja han presentat un candidat a l'alcaldia de Berga. Montse Venturós finalment liderarà la llista de la CUP després de complir el mig any d'inhabilitació. Ciutadans és una incògnita ja que no han assegurat la seva participació a les eleccions, tot i que si ho fessin, l'actual regidora del PSC, Rosalía Monroy podria aparèixer a la llista del partit taronja.



Berga en comú - Joan Torres

L'actual regidor d'ICV al consistori berguedà va ser l'únic candidat que es va presentar per ser cap de llista de la formació dels comuns. Torres ha treballat 27 anys a l'Hospital Sant Bernabé de Berga i ha presidit el comitè d'empresa del centre. Va recuperar la presència al consistori d'ICV als comicis del 2015, on la formació no era present des des de l'any 1983.



CUP - Montse Venturós

Montse Venturós optarà a la reelecció a l'alcaldia de Berga encapçalant la llista que presentarà la CUP a les eleccions del 26 de maig. Venturós es pot presentar com alcaldable atès que el seu mig any (180 dies) d'inhabilitació per ocupar càrrecs públics al ser condemnada per desobediència per no voler retirar l'estelada de l'ajuntament l'any 2015, acaba justament el dia 1 d'abril.



ERC - Ramon Camps

Ramon Camps es presenta a l'alcaldia de Berga després que Ermínia Altarriba li donés el relleu com a cap de files d'ERC a la capital berguedana. Camps promet, com a punt fort del seu programa, la creació d'una estació de busos a la ciutat.



Junts per Berga - Jordi Sabata

El jove candidat independent de l'antiga Convergència s'estrena en l'arena política local com a cap de llista del Junts per Berga (PdeCat) per recuperar el govern de la capital, durant anys un bastió inexpugnable que volen reconquerir amb un projecte amb cares i idees noves.



PP - Joan Antoni López Noguera

López Noguera serà per tercera vegada alcaldable del PP per Berga. L'objectiu més immediat de la candidatura que encapçala és aconseguir fer una llista que no li tombi la Junta Electoral com va passar el 2015 i que els va impedir presentar-se a aquelles eleccions.



PSC - Abel Garcia

El vicepresident segon del Consell Comarcal del Berguedà és l'alcaldable socialista. Després dels pitjors resultats del PSC a Berga en tota la seva història, Abel Garcia té el difícil objectiu de representar el partit a la capital de la comarca amb èxit. Tot i això, és un candidat amb una gran experiència política local.