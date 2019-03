Ja estan definits tots els candidats a alcalde d'Igualada amb l'incògnita de Ciutadans

Les eleccions municipals d'Igualada presenten un escenari diferent pel que fa a les eleccions de l'any 2015, sobretot pel que fa a l'esquerra. L'aparició d'Igualada Som-hi, liderat pel periodista Jordi Cuadras, pretén fer-se amb l'espai del centreesquerra igualadí i fer un paper semblant al de l'Entesa. Per la seva banda, Marc Castells es torna a presentar per quart cop consecutiu amb l'objectiu de revalidar la seva alcaldia. De moment, la participació de Ciutadans és una incògnita.



ERC - Enric Conill

Enric Conill substitueix a Josep Maria Palau al capdavant de la llista d'ERC després dels mals números de les passades eleccions en les que el partit republicà només va aconseguir tres regidors. L'arquitecte de 37 anys es converteix així en alcaldable després de ser regidor per ERC a Igualada des del 2015.



Igualada Som-hi - Jordi Cuadras

El periodista Jordi Cuadras liderarà aquesta nova coalició que vol recuperar l'esperit de l'Entesa que va governar Igualada durant 11 anys. Igualada Som-hi acull a PSC, Igualada Oberta, Decidim Igualada i també als Comuns. Es presenta com a l'alternativa d'esquerres progressista, espai en el que haurà de lluitar amb ERC.



Junts x Igualada - Marc Castells

L'actual alcalde d'Igualada repeteix per quart cop consecutiu com a cap de llista. El també president de la Diputació de Barcelona intentarà revalidar l'alcaldia amb Junts x Igualada (PdeCat) de cara a aquesta nova legislatura.



Poble Actiu - Neus Carles

L'única dona candidata a Igualada serà la de Poble Actiu (CUP), Neus Carles. L'alcaldable es presenta com a cap d'una llista on hi predominen les dones (12 dones per 9 homes) i amb la que els cupaires igualadins intentaran millorar la renta de dos regidors que van aconseguir en les últimes eleccions municipals



PP - Joan Agramunt

Joan Agramunt repeteix com a alcaldable a la llista del PP d'Igualada després d'haver-ho fet en les últimes eleccions, on el partit va aconseguir un representant al consistori de la ciutat.