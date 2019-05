«Si a Berga hi hagués un Ajuntament més normalet s'atraurien inversions»

Juan José Olaya (Tànger, 1954) debuta a l'arena política berguedana -on va viure i té familiars tot i que resideix al Pont de Vilomara (Bages)- com a alcaldable de Ciutadans a la capital del Berguedà.

Vostè lidera una llista de Cs que es presenta per primer cop a Berga. Amb quins objectius?

Simplement per donar-nos a conèixer a Berga, perquè no hi tenim cap representació. Hi ha persones que han votat Ciutadans a les generals i volem que tinguin l'oportunitat de votar-nos també a les municipals. Amb el temps, un altre objectiu seria si es pot crear una agrupació aquí a Berga com a la resta de poblacions, de la mateixa manera que n'hi ha dels altres partits.

Per què no hi ha representació de Cs?

(Somriu) És complicat. De moment s'ha començat per Manresa. En aquestes municipals tenim 204 candidatures a Catalunya. Fins ara no hem tingut l'oportunitat d'arribar a Berga. A Manresa tenim dos regidors, Andrés Rojo i Miguel Cerezo, i també un diputat al Parlament, Antonio Espinosa. I s'ha anat treballant al Pont de Vilomara, Sant Joan de Vilatorrada, Súria, Cardona, Artés, fent grups per veure si de mica en mica podem anar pujant, però comporta feina.

I per què no han pogut fer una candidatura a Berga amb persones berguedanes?

Perquè de moment aquí no hi ha estructura. Els altres partits fa molts anys que hi són. Nosaltres no. Hem d'anar-hi treballant, donar-nos a conèixer, mirar les persones que es vulguin afiliar.

Presentar una llista fantasma és un frau als electors de Berga ?

Des del meu punt de vista no.

Quina experiència té vostè en política?

No en tinc cap. Em vaig afiliar a Ciutadans el març del 2018. I estic a la junta directiva del partit al Pont de Vilomara.

Per què es presenta a Berga?

Perquè la secretaria d'Organització de Ciutadans de Barcelona m'ho va demanar. S'havia de presentar Rosalia Monroy, això és públic, però per motius personals no ha pogut ser. Jo havia d'anar a la seva llista per cobrir algun dels 17 llocs. (Somriu) La gent em diu per què no soc a la llista del Pont de Vilomara, però allà hi ha gent de sobres i a Berga no. M'ho van demanar i vaig dir: «Compteu amb mi», i he vingut cap aquí.

Presentar-se el 26-M a Berga és com colonitzar una terra hostil per a Ciutadans?

(Somriu) Això són etiquetes. Simplement es tracta de tenir representació igual que en tenim a Manresa, però la veritat és que de Manresa cap amunt és dur.

Per què.

Les evidències hi són. Et marquen, t'assenyalen. He parlat amb gent de Berga per demanar-los si volien formar part de la candidatura però no ho volen. Et posen l'etiqueta d'espanyolista, feixista, anticatalà, del grup del 155. L'única cosa que busca Ciutadans és estar més o menys al centre polític, som un partit liberal, democràtic, progressista. El que busquem és que tothom estigui integrat dins de la legalitat i de la Constitució.

Vostè viu al Pont de Vilomara. Coneix bé la realitat i les necessitats de Berga actualment?

Veig que està tot massa polititzat. El govern de l'Ajuntament de la CUP és antisistema. El que necessita Berga és que s'acceptin totes les formes de pensar perquè la majoria de coses estan controlades pel sistema nacionalista. L'Ajuntament de Berga s'hauria de dedicar a tothom igual, per cobrir les necessitats de tota la població: l'alcalde tant ho és per a un que sigui socialista, per a un independentista o un constitucionalista, simplement ha de complir allò que diu la Constitució. L'Ajuntament de Berga hauria de complir la llei de banderes.

Quines hi hauria d'haver?

Les tres: l'europea, la senyera i l'espanyola, i si vols tenir la del poble. A més, per llei també haurien de ser a la sala de plens, i la foto del rei. Simplement es tracta de complir la llei, ni més ni menys. Jo vaig a altres ajuntaments amb alcaldies del PSC i entres al despatx de l'alcalde i allà hi ha la foto del rei, li agradi o no a l'alcalde.

Quines altres necessitats té Berga?

Els carrers necessiten atenció, s'han d'asfaltar bé. Per exemple, el carrer Prat de la Riba està fatal, si hi passa una persona gran o qui sigui, segur que l'han de portar a urgències de Manresa.

A Manresa? No a les de Berga?

(Somriu) O a les de Berga, allà on l'atenguin abans. Abans les urgències anaven totes a Sant Joan de Déu de Manresa.

Què més cal millorar?

Segons tinc entès la gent tampoc no està contenta amb el nou sistema de recollida de deixalles. Cada dia s'ha de treure una cosa i això ho complica. Abans es portava la brossa al contenidor i el que reciclava també ho podia fer.

Quins són els principals problemes de Berga?

Tinc nebots a Berga i parlant amb ells m'adono que hi falten llocs de treball i que els contractes fixos no es consoliden. S'ha perdut la indústria tèxtil i minera i ara es promociona el turisme. [....] Cal crear llocs de treball a la zona i donar confiança a les empreses perquè s'hi estableixin. Tinc entès que hi ha empreses que amb el sistema nacionalista, independentista, defugen establir-se a Berga.

Té dades per demostrar-ho?

No, no puc donar noms però tinc notificacions. Segur que si a Berga hi hagués un Ajuntament més normalet, no un d'antisistema, s'atraurien més inversions . Tot el que sigui antisistema... ja ho diu la mateixa paraula.

Quines propostes fa Cs al seu programa per Berga?

Els impostos i les taxes municipals no s'han de fer servir pel tema nacionalista, s'han de gastar pel benefici general de la població. Pagar a proveïdors en menys de 30 dies. Fer servir el finançament de l'Ajuntament per ajudar familiars de persones amb discapacitat, gent gran i amb dependència.

Ja existeixen serveis socials a l'Ajuntament de Berga. Els volen potenciar?

S'haurien de fer auditories i actuar en funció del pressupost. Hi ha diners en aquests ajuntaments antisistema amb tendències separatistes que possiblement es desviïn cap aquest temes independentistes. Aquí a Berga pot haver passat. No tinc informació de primera mà i s'hauria de contrastar.

Vostè sospita que l'Ajuntament de Berga destina diners públics a actes independentistes?

Per exemple: l'altre dia vaig veure una placa del franquisme que té un cost i l'ha posat l'Ajuntament.

És una placa en record de les víctimes del franquisme.

No hi ha coses més interessants per fer? No em va semblar bé. No ve al cas ara. Sabem que el franquisme va cometre actes i que hi va haver repressió. A la guerra hi va haver víctimes dels dos bàndols.