«Soc l'únic cap de llista que mai ha militat en política, això és renovació»

ordi Sabata fa el salt al món de la política com a alcaldable de Junts per Berga amb una llista renovada i menys presència de militants de l'antiga Convergència per recuperar l'alcaldia que va perdre el 2015.

Es veu alcalde a partir de diumenge?

Sí. Nosaltres sortim a guanyar. Hem construït una llista potent amb persones de perfils diversos tant en edats com en sectors amb capacitat per governar la ciutat.

Actualment és professor de l'escola municipal de música. Després de les eleccions ho aparcarà?

Ser regidor i treballador de l'Ajuntament és incompatible.

Està obert a pactes per governar?

Fa de mal dir i és difícil fer pronòstics i parlar de pactes a la prèvia. El nostre objectiu és treballar amb qui treballi per la ciutat i per la República. És la nostra essència.

Creu que amb 6 regidors es pot governar?

No. Rotundament no. Així ens ho ha demostrat la CUP aquests darrers 4 anys.

Des del primer minut ha parlat d'una candidatura transversal i renovada que incorpora persones independents i amb un canvi de nom, Junts per Berga. En una entrevista, Venturós va alertar els ciutadans: «Es podran dir com vulguin, però són i seran el PDeCAT». Què hi diu?

La meva manera de funcionar no és estirar més el braç que la màniga, i això la Montse Venturós ho sap, sinó la de treballar per la ciutat i anar a buscar finançament extern a totes les institucions i executar tot el que tenim concedit.

Per tant, creu que l'herència de Convergència no els perjudica amb la imatge de renovació?

No és només la imatge, és realitat. Ens hem construït des de dins com un equip renovat i transversal eixamplant la base i amb el concepte de Junts per Catalunya d'arribar al màxim de persones possible. L'equip el formem persones molt diferents i amb ideologia molt diferent. El que vull és crear un projecte des de la diferència, que és des d'on entenc que poden sorgir les millors idees. Hem transcendit el marc de la política de partits i entenc que els partits s'han d'estructurar de manera més permeable per obrir-se a la ciutadania. Soc l'únic cap de llista que mai ha militat en un partit polític i això s'ha de tenir en compte quan es parla de renovació. Nosaltres hem apostat per la renovació.

I no es contradictori amb la imatge que hem vist aquesta campanya de Jordi Sabata passejant per Berga amb Artur Mas?

No. Reforça el que diem, que ens construïm des de la diversitat. No és una aposta ideològica, és una aposta per Berga, de ciutat i de construir.

Ha aconseguit la llista que volia?

Sí. En un primer moment em van dir descaradament que no ho aconseguiria, però, un cop fet, tenim l'equip que volem.

Ha criticat la CUP perquè ha invertit poc. Com valora la gestió del govern dels quatre anys.

Hi ha un problema inicial: no es pot governar un ajuntament amb sis regidors i s'ha fet perquè en el seu moment la CUP no va voler fer cap pacte. Això és el primer error. Ara mateix la decisió està en si volem el mateix que els darrers quatre anys o volem canvi, i el canvi som nosaltres. Busquem el màxim suport per tenir un equip prou gran per treballar en totes les àrees de manera còmoda.

Diu que porten un programa «curt» i «realista».

Ens poden criticar perquè el programa és massa curt, però n'hem vist de molt llargs d'altres mandats que sabem que no s'han complert. Fem una aposta per presentar un programa de propostes concretes i l'hem fet anant a veure les entitats i veïns. Tenim quatre potes: cap on volem que vagi la ciutat, propostes a curt i a llarg termini dividides en àmbits que esperem consensuar amb la resta de grups i les propostes concretes que s'han de tirar endavant ja, de manera urgent.

Quines serien aquestes que prioritzareu si governeu.

Tothom ens parla de la poca qualitat de la ciutat: els carrers no estan en condicions, hi ha problemes de neteja... Farem i aplicarem, d'entrada, un pla de manteniment per arranjar carrers i endreçar la ciutat perquè hi ha un finançament de la Diputació per aquesta actuació que no s'ha fet servir. Treballarem per mantenir i retenir el talent a Berga i que hi hagi més oportunitats. Com? Creant un centre d'empreses perquè qui vulgui tingui ajuda; o en el camp del comerç crearem un espai per connectar la iniciativa privada amb la pública per desenvolupar projectes.

Parlen de recuperar ràdio Berga. Com?

D'entrada, s'han de deixar de pagar els 12.000 euros de lloguer i el cost dels serveis i traslladar la ràdio a un altre lloc, i de manera paral·lela valorar quines són les possibilitats de model de gestió: directament assumir-ho des de l'Ajuntament o fer un concurs públic o d'un contracte programa.

Ve del vessant cultural. Quines propostes té per millorar Berga en aquest àmbit?

Hem de treballar amb les entitats de manera més connectada. Fem dues propostes clares: una oficina d'entitats per ajudar-les a tirar endavant els seus projectes i una escola de l'esport, que no vol dir que els diguem com han de fer la feina, sinó ser un suport en aquest camp. De manera general creiem que hem de ser facilitadors de les voluntats de les entitats i hi han d'haver totes les eines necessàries.

Què s'ha de fer amb el mercat municipal?

El primer és parlar amb les persones que hi estan implicades, però és clar que una opció que s'ha anat consensuant de manera informal és que la creació d'un pàrquing podria ser una bona opció que ens permetria revitalitzar el centre i el carrer Major.

Ens hem de creure que Berga tindrà estació de bus?

Els diners hi són i, com va dir el conseller Damià Calvet, s'està esperant que l'Ajuntament de Berga digui on vol l'estació per tirar endavant el projecte. Creiem que s'ha de fer aquest mandat, sí o sí.

Es pot governar bé sense endeutar-se?

Els diners s'han d'anar a buscar. Hi ha hagut una manca de cerca de subvencions, com han fet molts altres ajuntaments, i alguns de la comarca i de més petits. Per exemple, el de la Pobla de Lillet restaurarà el xalet del Catllaràs amb diners externs. S'ha d'estar molt connectat per trobar les opcions de finançament. La CUP ens parla de la reducció del deute, però, per exemple, per canviar l'enllumenat de la ciutat també s'ha hagut d'endeutar, no? Doncs el mateix es pot fer amb altres projectes importants.

La inhabilitació de Montse Venturós ha marcat el mandat. Vostè traurà l'estelada si l'hi demanen?

Jo no la retiraré i la decisió ha de continuar sent la que va prendre el ple, però el focus l'hem de posar en aquest estat autoritari que, al segle XXI, és capaç d'empresonar persones per qüestions ideològiques i que es baralla pels símbols.