El nombre de dones caps de llista augmenta aquestes eleccions i s'acosta al 30%

El 71,1 % de les candidatures que es presenten a les eleccions municipals de diumenge en el conjunt de les comarques centrals tenen un home al capdavant. El lideratge en mans de les dones en aquest territori té ara més pes que en els comicis de fa quatre anys, però encara no arriba a un terç del total.

El 2015 hi havia 132 dones com a caps de llista de 553 candidatures. Ara només en són dues més, però percentualment han passat del 23,9 % al 28,9 % perquè el nombre total de candidatures s'ha reduït en més de cent. El Moianès eleva aquest percentatge fins al 40 %, i se situa com la comarca amb més dones alcaldables, pràcticament dobla les xifres de la Cerdanya, amb deu dones al capdavant d'un total de 43 llistes (el 23,2 %). Bages i Alt Urgell superen el 30 %, mentre que Solsonès, Berguedà i Anoia (com la Cerdanya) no hi arriben.



ERC i JxC, els més femenins

Per partits, ERC i JxC (o formacions vinculades) empaten a 32 candidatures encapçalades per dones en el conjunt de les comarques centrals. Són els partits que més en tenen, i també són els que presenten un volum més elevat de candidatures. Darrere, se situen el PSC, amb 26 dones al capdavant, i la CUP, amb 19, a força distància de tota la resta.

En canvi, la presència de dones caps de llista es reparteix de forma més desigual entre poblacions, si bé el seu pes percentual és més fàcilment elevat en municipis petits. A Prats i Sansor, per exemple, els trets partits que es presenten són liderats per dones. Entre les capitals, destaca Moià, amb el 75 % d'alcaldables dones, mentre que la Seu d'Urgell es queda al 20 %.

A hores d'ara, el nombre d'alcaldesses a la regió central no arriba a la trentena.