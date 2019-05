Joan Torres perd l'escó que tenia i Decidim Berga no entra

Berga en Comú es queda sense representació a l'Ajuntament de Berga. El fins ara regidor d'ICV Joan Torres, que encapçalava la llista dels comuns a aquestes municipals, tanca la seva etapa política. «L'efecte Sánchez ha tingut molt a veure en perdre el regidor que teníem», explicava ahir a la nit Torres, envoltat del seu equip a l'Hotel Berga Park. «Hem intentat fer una campanya activa i tranparent, fent aportacions per Berga, però l'elector té la decisió final». Berga en Comú va treure ahir 203 vots, la meitat que fa quatre anys. «Però no defallim», diu Joan Torres: «L'esquerra alternativa a Berga no s'ha de perdre i hi ha un equip que d'aquí a quatre anys lluitarà per recuperar com a mínim un escó».

Per la seva banda Decidim Berga tampoc no ha aconseguit entrar a l'Ajuntament de Berga. El moviment ciutadà creat per concórrer a aquests comicis i encapçalat pel metge Daniel Fàbregas ha quedat fora del consistori. El Partit Popular, amb Joan Antoni López Noguera i Ciutadans, tampoc no han obtingut representació.