El PP queda fora d'Igualada i Ciutadans hi entra amb una regidora

El gir argumental ha tingut lloc a les posicions baixes de la taula, on després de 28 anys amb representació, el Partit Popular (PP), amb el candidat Joan Agramunt al capdavant, s'ha quedat fora de la forquilla consistorial. En el seu lloc, Ciutadans (Cs), que es presentava per primera vegada a Igualada, ha recollit els vots de la dreta. Per a la candidata Carmen Manchón, quan encara no estava fet el 100% de l'escrutini, comentava a Regió7 que «tenim un peu més a dins que a fora a Igualada. També entraríem a Masquefa, Cabrera d'Anoia i Capellades, i potser a Piera, amb 2 regidors. Estem contents i amb il·lusió, avui a gaudir dels resultats». Finalment, la força taronja ha mantingut el regidor al consistori de la capital anoienca, però s'ha quedat a pocs vots del segon regidor a Piera.