Bonvehí afirma que els resultats de JxCat «consoliden» la marca del PDeCAT

El president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va considerar ahir consolidada la marca de JxCat i va reivindicar la presència del seu partit dins d'aquesta candidatura. «JxCat ha estat una bona marca gràcies als candidats del PDeCAT», va dir en una roda de premsa. Bonvehí va celebrar els resultats de les eleccions europees, en què la llista de Carles Puigdemont va imposar-se a Catalunya, i va afirmar que el lideratge de l'expresident de la Generalitat «segueix indiscutit».

Sobre les municipals, va situar en 305 les alcaldies aconseguides en espera dels pactes, amb els quals aspira a aconseguir-ne 380. En el cas de Barcelona, on han estat cinquena força amb cinc regidors, va demanar «autocrítica».

La llista de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, que tenia com a cara visible Elsa Artadi, va obtenir la meitat de vots i de regidors que va aconseguir CiU el 2015. Bovehí va deixar en mans de JxCat i de Forn analitzar aquests resultats. «Amb qui primer hem d'abordar la situació de Barcelona és amb el mateix Forn», va destacar.

Bonvehí també va fer extensiva l'anàlisi de la capital catalana a tota l'àrea metropolitana, on «els resultats no han estat igual de bons que a la resta del país». «Tenim molt marge de millora», va assegurar Bonvehí, que va lamentar que les xifres de les anteriors municipals «no han pogut ser igualades». Bonvehí no va valorar si el lideratge d'Artadi queda qüestionat.

Tot i això, va ressaltar el còmput global de Catalunya «molt positivament» perquè la formació ha sobreviscut a les «variacions i canvis de lideratges i marques». «Aquelles alcaldies que hem revalidat o on tenim millor resultat electoral són amb candidats que provenen d'aquesta espai que abans era de CDC i ara és del PDeCAT», va afirmar.

Per aquesta raó, va emplaçar-se a «escoltar l'estructura» del partit i a estudiar «com el PDeCAT ha de seguir el seu projecte polític» i la seva relació amb JxCat i la Crida.