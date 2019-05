La capital marca els canvis en el ple del Moianès

El segon Consell Comarcal del Moianès (aquest ens es va constituir per primer cop després de les eleccions municipals del 2015) es pot dir que serà una mica més plural en la composició que el primer. Tant perquè s'amplia el nombre de formacions que hi tindran representació, com a conseqüència de l'entrada de la CUP, com pel fet que ara no hi haurà un partit tan hegemònic quant a representació, ja que ERC, tot i que ha tornat a guanyar, ha caigut en nombre de consellers i s'ha igualat amb Junts per Catalunya. Ambdós han obtingut 7 dels 19 membres que componen aquest ens. En el mandat actual el ple el formen quatre grups, tot i que van establir un govern d'unitat. En el proper, l'entrada de la CUP farà que n'hi hagi cinc. Una de les particularitats d'aquest futur consell del Moianès és que és l'únic de la Catalunya Central administrativa on ERC experimenta un lleuger retrocés en nombre de vots, ja que en la resta creix. La caiguda que ha tingut Ara-Moià a la capital ha passat factura a ERC a escala comarcal. La formació tindrà tres representants menys. Per contra, impulsats principalment per la pujada a Moià, JxCat passarà de sis a set. La CUP hi entrarà, amb dos consellers, els mateixos que Castell en Positiu. El PSC en tindrà un.