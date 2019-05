Jordi Sabata exercirà de cap de l'oposició a Berga i deixarà l'escola de música

El cap de files de Junts per Berga ha descartat deixar el seu escó i plegar de la política, una opció que valorava a principi d'aquesta setmana, tal com va avançar Regió7. El líder de la formació postconvergent ha decidit mantenir-se com a regidor a l'oposició, segons ha explicat a aquest diari.

Aquesta decisió suposarà que deixarà la seva feina com a professor de l'Escola Municipal de Música perquè és incompatible amb ser regidor al mateix consistori que gestiona el centre. I això l'obligarà a sol·licitar una excedència forçosa de la seva plaça. Ha explicat que quan va decidir ser alcaldable per JxBerga «vaig decidir sortir de la meva zona de confort i ja sabia que podia estar al govern o a l'oposició». Sabata exerceix com a membre de l'equip directiu del centre, on a principi d'aquest any es va fer públic que una exalumna havia denunciat un professor de l'escola per un pressumpte cas d'abús sexual quan ella era menor de 16 anys.

Després de les eleccions del 26-M, l'equip que ha liderat Sabata ha fet una anàlisi dels resultats. Amb 6 regidors, la formació no ha pogut assolir el seu objectiu principal, que era recuperar el govern de Berga. La CUP ha aconseguit 8 regidors i governarà Berga per segon mandat consecutiu.

Sabata ha exposat que té un compromís amb els 2.349 votants que el 26-M van fer confiança a JxBerga. En una reunió amb el seu grup celebrada dimecres «vaig demanar corresponsabilitat per continuar treballant per Berga». Sabata ha destacat que durant la preparació dels comicis han aconseguit crear un equip «cohesionat» i que « treballar per Berga és un repte engrescador».