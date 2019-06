Batanés busca la majoria absoluta a Sant Fruitós, però podria anar sol

Gent fent Poble (GfP), que va guanyar les eleccions de diumenge a Sant Fruitós amb 6 dels 13 regidors del consistori, busca preferentment un pacte de govern amb alguna de les altres tres formacions, però tampoc no descarta un pacte de legislatura que li permeti governar en minoria però amb suport extern «en temes amplis i de municipi». Són les dues fórmules que el partit ha exposat a la resta de grups (ERC, amb tres regidors, JxC, amb dos, i el PSC, també amb dos), amb qui ja ha mantingut una primera roda de contactes, i amb qui preveu tornar-se a trobar la setmana que ve.

En els seus vuit anys d'història, GfP ha governat sempre a Sant Fruitós (amb Joan Carles Batanés d'alcalde), però amb algú altre. Fa vuit anys es va fer un triple pacte amb ERC i el PSC, i només els socialistes van repetir. Tanmateix, «hem iniciat les converses igual, des de zero», assegura Batanés, sense que pactes passats hagin de condicionar futures enteses.

Precisament, la recta final del mandat ha estat marcada per les discrepàncies entre GfP i el PSC en plena campanya per les generals. El motiu van ser els símbols de Fairy amb què GfP va substituir el llaç groc i la pancarta per l'alliberament dels presos que la JEC va fer retirar de la façana de l'Ajuntament. El canvi no va agradar al PSC. Per a Batanés van ser «petites controvèrsies» per temes que no són de poble, i que vol mantenir al marge en futures negociacions: «Deixant de banda ideologies polítiques, buscarem un pacte amb aquella formació que ens acompanyi millor en el nostre objectiu, que és el nostre poble», assegura Batanés.

Com a soci més fidel, el PSC podria ser una opció factible per a GfP, i la seva actual líder, Cristina Murcia, no ho descarta. Recorda la «deslleialtat» de GfP en relació a la decisió «unilateral» amb l'afer de les pancartes. Tanmateix, «hem de valorar els vuit anys de pacte en conjunt», diu Murcia que, per altra banda, recorda que hi ha altres opcions en joc, «i estem oberts a tothom qui vulgui parlar amb nosaltres».



L'opció independentista

GfP també té opcions de pactar amb els independentistes que, per ara, tampoc no es tanquen a res. ERC, que ha passat de 2 a 3 regidors i és segona força, vol discutir futures decisions en assemblea, i per ara «no descartem cap opció», diu la seva líder, Àdria Mazcuñan. Això inclouria el possible suport a Batanés, si bé tampoc no es pot descartar la possibilitat que ERC prengui la iniciativa de fer govern com a segona força més votada, tot i que necessitaria un pacte de tres per tenir majoria. Junts per Sant Fruitós, que ha perdut 2 dels 4 regidors que tenia, no dona res per fet, ni tampoc un acostament a GfP: «Fàcil no és perquè les relacions han sigut complicades i no és tan simple fer un reset», diu el seu nou líder, Vicenç Llorens. «Qualsevol decisió es prendrà de forma conjunta dins del partit».