AraMoià no assoleix cap pacte i haurà d'afrontar el proper mandat en minoria

Els republicans d'AraMoià, amb 6 regidors de 13, arriben al ple d'investidura d'aquest dissabte sense haver aconseguit cap acord estable de govern, però tenen garantida l'alcaldia i el suport extern de la resta de grups si veuen que hi ha voluntat de diàleg.

Aquest serà el tercer mandat d'AraMoià al capdavant de l'Ajuntament, i sempre amb Dionís Guiteras d'alcalde, que tornarà a repetir en el càrrec. Tanmateix, governarà amb 4 regidors menys que en els darrers quatre anys, i en un consistori més fragmentat que fins ara, que obligarà a buscar consensos. És el que reclama l'oposició, amb 4 regidors de Junts per Moià, 2 de la CUP, i 1 del PSC, que manifesten voluntat d'entesa, sempre que sigui recíproca.

Junts, la CUP i PSC estan disposats a arribar a acords mitjançant l'establiment de comissions de treball que els impliquin i ajudin a trobar un màxim de consens. Maria Tarter, de Junts per Moià, recorda que «ja n'hi ha moltes de creades», però assegura que fins ara servien de poc, tenint en compte que hi havia un govern amb majoria i un únic partit (el seu) a l'oposició. Confia que amb el nou escenari que s'obre, «ara hi haurà més joc», tenint en compte que el nou govern «estarà obligat a seure, a parlar, a buscar consensos i a planificar les coses amb més temps».

La CUP també considera que quedar-se a l'oposició «és la millor forma de garantir la pluralitat de veus», apunta l'alcaldable del partit, Basharat Changue, i també és partidària «d'anar consensuant projecte a projecte» mitjançant un treball en comissions «que tingui en compte l'opinió de tots els grups abans de portar-los al ple». En aquesta mateixa línia, el PSC defensa «un treball entre tots que aconsegueixi aglutinar el màxim de suports», apunta el coordinador comarcal del partit, Enric Terencio. Per als socialistes, hi ha tres àrees clau que s'haurien d'afrontar amb el màxim consens possible, com són l'urbanisme, la seguretat i la transparència.