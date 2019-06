Oriol Ribalta promet que governarà per construir «el Sallent de les oportunitats»

Amb set vots a favor, el ple de l'Ajuntament de Sallent va elegir ahir alcalde el candidat d'ERC, Oriol Ribalta. Dos vots van ser per al candidat de Fem Poble, Guillem Cabra, i quatre vots van ser en blanc. Ribalta va prometre el càr-rec per la Constitució espanyola «per imperatiu legal fins a la constitució de la República Catalana», i «per la democràcia i la llibertat».

En el seu primer parlament com a batlle, Ribalta va afirmar que l'objectiu principal de l'equip d'ERC és que Sallent esdevingui un poble «d'oportunitats». Ribalta va argumentar que, així com en el passat la vila va esdevenir més pròspera gràcies a l'arribada de les fàbriques tèxtils i la mineria, ara cal treballar perquè el poble sigui capaç d'atraure noves indústries. Ribalta va apel·lar a la resta de grups polítics que formen el ple del consistori sallentí, Fem Poble i Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, a treballar plegats per afrontar aquests reptes. «Hem de ser capaços de construir consensos», va afirmar.

L'economia no va ser l'únic punt del discurs de Ribalta, i les referències als «presos polítics i exiliats» i a la «manca de llibertats i la repressió» van marcar la intervenció del nou batlle sallentí, que el mandat passat va ser alcalde pedani de Cabrianes.

Ribalta va recordar l'exdiputada sallentina al Parlament de Catalunya Anna Gabriel, exiliada a Suïssa el febrer del 2018, i també s'hi van referir els portaveus de Fem Poble, Guillem Cabra, i de Junts per Sallent, David Saldoni.

El portaveu de Fem Poble, per la seva part, va felicitar el nou alcalde, però va afirmar que una majoria absoluta «no és la millor fórmula per governar» i va demanar que la sala de plens de l'Ajuntament «s'ompli, durant els propers quatre anys, de l'energia dels veïns». Cabra va demanar que el consistori sigui «responsable» per afrontar els problemes que afecten el poble, com ara «la manca d'habitatge», i per promoure polítiques a favor de la «transparència, la participació, el feminisme, la lluita contra el canvi climàtic, l'exclusió social i la pobresa».

Finalment, el portaveu de Junts per Sallent, David Saldoni, que ha governat Sallent des del 2011, va començar el seu discurs donant l'enhorabona a Ribalta. Saldoni, que va assegurar que farà una «oposició constructiva» i va demanar perdó pels errors comesos durant la seva trajectòria al capdavant de l'Ajuntament, també va treure pit per la feina feta en els darrers vuit anys, com ara la creació de l'Espai Cultural Fàbrica Vella, el viver d'empreses i l'obertura de la vila al riu Llobregat.