Un ple amb un protocol mil·limetrat i sense sorpreses

? El ple de constitució de l'Ajuntament de Berga va iniciar-se amb l'entrada a la sala dels càrrecs electes, el secretari municipal i el macer, símbol de la ciutat. Un cop el secretari va explicar el funcionament de la sessió, es va constituir la mesa d'edat, integrada pel regidor de més edat, Vicenç Vegas, i la més jove, Roser Valverde. Un per un la resta de representants, que ocupaven les primeres files dels bancs del públic, van ser cridats per acceptar l'acta de regidor i ocupar un dels escons a l'hemicicle municipal. Tots els regidors de la CUP, Junts per Berga i ERC van jurar el càrrec per imperatiu legal –excepte el socialista Abel Garcia, que va jurar-lo simplement. I la majoria van afegir-hi frases relacionades amb l'assoliment de la república catalana i amb la voluntat de treballar per Berga i els berguedans. El darrer dels processos del ple va ser la votació secreta per escollir qui seria l'alcalde.