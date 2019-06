Samarretes amb protesta en un dia de petons

? Ahir a Igualada, després de molts anys, no es va parlar del Rec, el particular barri adober. Es va posar de manifest que, per primera vegada, al ple hi haurà més dones que homes (11, majoria absoluta) i hi van aparèixer samarretes reivindicatives, com la que lluïa Neus Carles per reclamar que «l'aigua és un bé comú, no una mercaderia», o la del republicà Valentí Cortès per la llibertat de la democràcia. I també es van veure molts petons, els que va repartir el president de mesa d'edat, Ramon Camps, a les dones de la corporació després de lliurar-los la medalla.