verònica hirano Junts per Marganell

Hirano, diplomada en Turisme i tècnica superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals, s'estrenava com a candidata i ara com a alcaldessa de Marganell, on ha agafat el relleu d'una altra batllessa, Anna Garcia. Té majoria absoluta amb 4 dels 7 regidors.