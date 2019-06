Ciutadans trenca amb Valls a Barcelona pel seu suport a Ada Colau

Ciutadans ha decidit separar-se del grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona que lidera l'ex-primer ministre francès Manuel Valls i seguirà pel seu compte «i amb veu pròpia» amb els seus tres regidors.

Una mesura que va adoptar l'Executiva del partit, va explicar la portaveu, Inés Arrimadas, en una roda de premsa a la seu de Madrid, després que Valls decidís donar suport a la continuïtat d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona per tallar el pas al candidat d'ERC, Ernest Maragall.

La gota que ha omplert el got, va explicar, va ser el suport de Valls a la investidura de Colau com a alcaldessa al costat dels altres dos regidors independents de la llista Barcelona pel Canvi-Cs, l'exsocialista Celestino Corbacho i Eva Perera. Valls, a qui el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va comunicar aquesta ruptura després de la reunió de l'Executiva, va tirar endavant la seva decisió de donar suport a Colau sense condicions, com a mal menor, malgrat conèixer la disconformitat del partit taronja. «Teníem raó: la diferència entre Maragall i Colau és molt poca i ja s'ha vist, perquè la seva primera decisió ha estat tornar a posar el llaç groc a la façana de l'ajuntament», va subratllar Arrimadas, que creu que s'utilitza aquest espai com a «tauler d'anuncis del separatisme». Els altres regidors de la llista, Francisco Sierra, Marilen Barceló i María Luz Guilarte, formaran grup propi al consistori barceloní.

Poc més d'un any ha durat la relació de Ciutadans amb Valls, una relació marcada pel distanciament de l'ex-primer ministre francès respecte al posicionament del partit sobre Vox, que no agradava gens a l'aspirant amb el suport de Cs i que públicament ho ha manifestat. De fet, el líder de la formació, Albert Rivera, no va fer campanya a favor de Valls en cap moment i tampoc no van compartir cap acte durant les generals.

Ciutadans, va assenyalar Arrimadas, mai no ha negat les «discrepàncies» amb Valls, però això ha estat «una discrepància molt important en una qüestió molt important».

Per la seva banda, Valls va refermar el seu suport a l'alcaldia d'Ada Colau al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. El regidor de Barcelona agraïa ahir en un comunicat el suport rebut de tots els votants que van dipositar la confiança en la plataforma que va encapçalar i que qualifica de «decisiva per frustrar l'accés de l'independentisme» a l'alcaldia de Barcelona. Valls exposa que ahir estava avaluant «la situació política creada després de l'anunci de ruptura de la coalició electoral» i que es manifestarà sobre aquesta qüestió «en el moment oportú» després d'analitzar amb el seu equip el nou escenari que s'obre per al grup municipal de Barcelona pel Canvi.



Les reaccions



Elsa Artadi, número dos de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, va augurar un nou tripartit al consistori amb els regidors de Manuel Valls com a «socis estables» d'Ada Colau i de Jaume Collboni.

La tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, va explicar que el secretari municipal ha aclarit que el reglament permet que els tres regidors de la formació taronja formin el seu propi grup. Jordi Coronas, en nom d'ERC, es va limitar a dir que el trencament de Cs amb Manuel Valls és un «canvi important que es veia venir».

Per la seva banda, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, es va mostrar convençut que la ruptura de Cs amb qui ha estat el seu cap de llista a l'Ajuntament de Barcelona i ex-primer ministre francès, Manuel Valls, reflecteix que «el que ha de fer el senyor Rivera és integrar-se al PP».