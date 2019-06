ERC rebutja que els pactes municipals hagin «esquerdat» el Govern

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va rebutjar ahir que les disputes locals amb JxCat en alguns ajuntaments hagin obert alguna «esquerda» al Govern, i va desvincular les dinàmiques locals de les relacions a la Generalitat. «No considerem que hi hagi cap esquerda pels pactes que hi ha hagut al territori», va resumir la republicana en roda de premsa, que va defensar que cal no confondre certes disputes locals amb la situació general de les forces independentistes. ERC s'ha compromès «a continuar treballant per fer real la República catalana» tant des dels ajuntaments com des de la Generalitat, i que totes les forces sobiranistes treballin unides en la mateixa direcció.

Vilalta no va voler polemitzar ni amb JxCat ni amb el president Quim Torra, que diumenge va assegurar que alguns pactes locals de partits independentistes –d'ERC però també de JxCat– amb el PSC eren «incomprensibles» i restaven força al sobiranisme. «No valorarem el que diuen altres formacions», va dir Vilalta, que va defensar que la dinàmica general als municipis és d'unió de l'independentisme i que, si hi ha hagut pactes amb grups no independentistes, és en virtut de l'autonomia local que tenen les seccions locals dels partits.