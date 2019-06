Vox trenca relacions amb el PP a Madrid per «incomplir» a l'Ajuntament de la capital

La candidata de Vox a la presidència de la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio, va anunciar ahir que trenca «qualsevol relació» amb el PP a l'autonomia, la qual cosa implica que es va suspendre la reunió que tenien prevista a la tarda, davant l'«incompliment de contracte» que segons diu s'ha produït a l'Ajuntament de Madrid.

Ho va anunciar als passadissos de l'Assemblea de Madrid, en declaracions als mitjans de comunicació, tot just després que el PP i Ciutadans protagonitzessin a la Cambra autonòmica la seva primera trobada per acordar un programa de govern conjunt.

«Fins que ens aclareixi què està passant a l'Ajuntament creiem que no té sentit continuar avançant a la Comunitat. Hi ha un contracte entre el PP i Vox que preveu una coalició de govern i que inclou regidories de govern per a Vox. Això és el que s'ha signat, i a més una proporció en pressupost», va dir Monasterio. La candidata de Vox va rebutjar fer públic aquest document, perquè assegura que es van comprometre a no filtrar-lo, però va explicar que no recull exactament quines regidories haurien de tenir perquè entenen que ho ha de decidir l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Així, va incidir que ells no pretenen «anar exigint i detallant-ho tot» però va afirmar que creien que estaven «entre socis fiables». «Nosaltres per la nostra banda ens comprometem sempre quan signem un document a complir la nostra part i a ser lleials. L'única cosa que estem demanant és que també compleixin la seva part de l'acord». Per això, per a la candidata de la formació ultra, «no té sentit avançar en unes negociacions i signar un acord» en l'àmbit autonòmic perquè després no es compleixi.