BBVA facilita als comerços poder tenir una visió global de les vendes a través del mòbil

BBVA fa un pas més en la transformació digital dirigida als clients empresarials i incorpora una nova experiència en la gestió dels petits comerços. L'app de l'entitat financera ha estrenat l'eina My Business, que és capaç de mostrar d'una manera clara i immediata el total de vendes generades en una o més botigues, i fins i tot filtrar-les per data o veure l'evolució de les mateixes respecte a períodes anteriors.

BBVA és la primera entitat de l'Estat espanyol que inclou en la seva aplicació bancària de particulars una experiència digital que permet als comerços autònoms tenir un control integral de les vendes.

Aquesta nova funcionalitat ofereix una visió global del negoci, ja que el comerç pot afegir de manera manual altres tipus de cobrament, com les vendes en efectiu o mitjançant altres sistemes de pagament.

My Business està disponible per a tots els clients que disposin d'un TPV (Terminal Punt de Venda) de BBVA, tant físic com virtual. Gràcies a les noves tecnologies, el comerç podrà prendre decisions a partir de la informació de les dades que li aporti aquesta nova eina.

Les vendes i devolucions registrades al TPV es mostren per dies, mesos i anys, i a més, gràcies a la comparativa amb el període anterior, permet conèixer quina és la seva evolució. També disposa d'uns filtres que poden acotar per dates concretes o buscar determinades vendes, la qual cosa facilita la gestió del dia a dia del comerç.

D'aquesta manera, el TPV de BBVA deixa de ser només un canal de cobrament i adquireix una nova dimensió: la de centralitzar totes les dades de vendes del negoci, que es posen a la disposició de l'empresari per millorar la gestió del seu negoci, des del mòbil i sense la necessitat de tenir eines addicionals.

De moment, aquesta funcionalitat només està disponible per a autònoms titulars d'un TPV de BBVA, però és previst que en les pròximes setmanes també s'hi incorporaran les persones jurídiques, amb un límit de 10 comerços, a través de l'app de BBVA per a empreses, Net Cash.

Solucions digitals per als comerços

La nova eina My Business també inclou algunes solucions de negoci útils per a les empreses. Per exemple, els comerços que tinguin un límit d'Anticipo TPV disponible, podran disposar-ne fàcilment per mitjà d'aquesta nova eina digital. L'entitat bancària BBVA ha estat reconeguda per Forrester, per segon any consecutiu, com a líder entre les nou millors entitats amb apps de banca mòbil per a particulars del món. La seva estratègia també passa per posar aquesta transformació al servei de les empreses, amb l'objectiu que tinguin a les mans solucions per al seu dia a dia, ajudar els seus clients a prendre les millors decisions amb la màxima informació i crear una experiència multicanal diferencial.