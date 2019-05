BBVA és l'entitat bancària amb més usuaris a Bizum

Bizum – el servei que la banca espanyola va posar en marxa per enviar i rebre diners a través del mòbil de forma immediata– té actualment més de 3,2 milions d'usuaris. D'aquests, més de 760.000 són clients de BBVA, la qual cosa suposa prop del 25% del total. BBVA es consolida com l'entitat amb més clients que utilitzen aquest servei.

Bizum ja és una solució de pagaments immediats de referència entre els usuaris de banca digital a Espanya. Des del seu llançament el 2017, el nombre de clients que realitzen pagaments als seus contactes del telèfon a través d'aquest sistema ha registrat un important creixement. Actualment, aquesta eina aconsegueix un total de 24,5 milions de transaccions.

BBVA és l'entitat amb un nombre més alt d'usuaris i d'operacions. Del total, 764.000 són clients de BBVA, amb un ritme de creixement de 40.000 nous usuaris al mes des de començament d'any. Des del seu llançament, BBVA ha registrat 5,8 milions d'operacions, el 23% del total de Bizum.

A més de BBVA, Bizum compta amb més de 30 entitats bancàries. Una de les principals raons per les quals aquest servei té una alta demanda és la seva comoditat, ja que permet enviar i rebre diners al moment a través de l'app només seleccionant el telèfon mòbil de la persona, sense necessitat d'introduir un número de compte.

Avenços a Bizum

Bizum i les entitats han anat incorporant actualitzacions per oferir un millor servei. Ara és possible enviar diners a ONG i utilitzar el servei per al comerç on-line, i pròximament també podrà utilitzar-se en comerços.

Així mateix, els clients de BBVA poden realitzar pagaments mitjançant Bizum des de qualsevol servei de missatgeria, com per exemple WhatsApp, amb BBVA Cashup.

Els sistemes de pagament

El mòbil acompanya els usuaris gairebé sempre i, per això, valoren molt positivament poder fer qualsevol operació des d'aquest dispositiu. En pagament mòbil BBVA ofereix als clients els mètodes de pagament més estesos: Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay i Bizum, a més del sistema de pagament de BBVA. Els clients també poden fer enviaments mitjançant Bizum amb la veu a través de Siri en dispositius Apple.