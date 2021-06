El polígon d’Artés ha inaugurat aquesta primavera les obres que han permès millorar la mobilitat, la seguretat i la connectivitat. L’Ajuntament d'Artés ha invertit 130.592 euros en aquests treballs que s’emmarquen en el Pla de Modernització de Polígons que impulsa la Diputació de Barcelona i que han tingut un cost de 522.315 euros. La partida més gran ha anat a càrrec de la Diputació, amb 387.958 euros; el consistori municipal ha assumit un 25% del cost; i l’associació d’empresaris (AEPA) ha fet una aportació de 3.765 euros.

En concret, s’ha millorat l’entrada al polígon des de la carretera BV-4512 amb espais centrals de desacceleració en els dos accessos preexistents al polígon, i amb la creació d’una nova sortida a l’extrem nord-est del polígon. Els canvis han permès regular la mobilitat de la zona, eliminant conflictes de circulació anteriors. Tal com remarca el regidor de Promoció Econòmica d’Artés, Xavier Robles, «s’ha aconseguit l’objectiu de guanyar seguretat a la zona, disposar de millors accessos, i dotar d’un espai per a la identificació i la senyalització del polígon de manera molt més notòria i visible».

Amb la remodelació d’un llarg tram del carrer Sant Antoni Maria Claret (a la foto) s’ha resolt una necessitat pendent creant un passeig per a vianants i bicicletes que afavoreix la mobilitat sostenible. S’ha arranjat l’asfalt i les voreres, s’han adequat els passos de vianants, creat aparcaments nous,s’ha ampliat l’enllumenat i renovat la marquesina de la parada de bus. A més, hi ha hagut una millora de la seguretat amb la instal·lació de sistemes de videovigilància. La voluntat de l’Ajuntament, segons Robles, és «seguir actuant al polígon, per exemple posant senyalització interna».