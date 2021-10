Selba Solutions, amb seu a Salelles (Sant Salvador de Guardiola), és una empresa que ofereix un servei integral de disseny i fabricació d’equips electrònics. A més, és fabricant de punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

Quina és la principal activitat de Selba Solutions?

Dissenyem i fabriquem productes electrònics per a aplicacions industrials, per a diferents sectors. La major part del nostre negoci passa per fer electrònica a mida per als nostres clients. Els donem solucions integrals i personalitzades, segons les seves necessitats.

Per a quins sectors treballen i quin mercat abasten?

Fem equips electrònics per a molts sectors: automoció, ferroviària, vehicles industrials, màquines expenedores, ventilació, bombeig d’aigua, climatització, controls de qualitat, aplicacions per a maquinària agrícola, sector sanitari... I pel que fa al nostre mercat, els nostres productes acaben repartits a tot el món a través dels nostres clients, però directament nosaltres venem principalment a Catalunya, l’Estat espanyol i Europa.

L’empresa també compta amb una gamma de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, amb diferents potències i modalitats d’instal·lació. Expliqui’ns què ofereixen?

Fa uns quants anys que vam apostar per aquesta línia de negoci.A part de fer electrònica a mida per als nostres clients, vam intentar identificar quines necessitats de futur podria haver-hi al mercat, i vam veure els punts de càrrega per a vehicles elèctrics com una aposta encertada. I ho va ser. És un sector en fase de creixement i a SelbaSolutions tenim una gamma variada que anem ampliant amb diferents productes relacionats amb els punts de càrrega. En aquest àmbit, recentment hem arribat a un acord amb Simon Elèctric per poder comercialitzar els nostres punts a través seu. Aquesta activitat actualment suposa un 20% de la producció de l’empresa. I els productes electrònics representen el 80%. A la llarga, aquest percentatge s’equipararà.

Quin és el valor afegit de Selba Solutions?

El nostre valor afegit és que coneixem molt bé el sector electrònic industrial, un sector que és molt exigent pel fet que els productes han de funcionar 24 hores i 365 dies l’any. Això vol dir que han de tenir unes particularitats que a Selba Solutions coneixem bé i podem oferir garantia de funcionament i longevitat. De fet, tenim productes que tenen més de quinze anys de vida i segueixen funcionant perfectament bé.

L’empresa compta amb una llarga trajectòria, amb més de 25 anys al sector. Com ha evolucionat?

Al llarg d’aquests anys, les necessitats de productes electrònics ha anat creixent en més sectors. Actualment, la majoria de la gent veu l’electrònica com un valor afegit pel seu producte, i això a nosaltres ens anima a seguir. Les perspectives de creixement són bones.

Quants treballadors té actualment l’empresa?

Som una plantilla de 28 treballadors.

Quines són les perspectives de futur?

Anem creixent cada any en algun sector nou. L’any passat vam apostar pel sanitari, on hi ha camí per recórrer. També hem de dir que en aquests moments patim el problema d’abastament de peces i material, però no parem i busquem alternatives per seguir proveint als nostres clients.

Per a nous projectes o noves inversions compten amb suport o ajut bancari, oi?

Sí, valorem molt positivament el suport de BBVA. Ara mateix, hi comptem per poder finançar les compres que hem de fer a curt termini per garantir-nos proveïment a llarg termini. És moment de comprar tot el què preveiem fabricar l’any que ve per poder tenir subministrament.