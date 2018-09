Pere Arenas assolirà els 100.000 km en grans travesses si completa l'Arequipa-Rio

Onze mesos després de finalitzar el seu últim gran viatge en bicicleta, pels Estats Units, l´aventurer Pere Arenas viatjarà demà fins a Arequipa, al sud del Perú, per iniciar el seu sisè gran trajecte per l´Amèrica del Sud.

El manresà afronta el repte de travessar el subcontinent des d´Arequipa, a 85 km de la ciutat portuària de Mollendo (oceà Pacífic) fins a l´atlàntica i populosa Rio de Janeiro, al Brasil. Arenas aquest cop no segueix cap ruta clàssica o preestablerta. Ha estat ell qui ha buscat grans vies, petites carreteres o pistes rurals que li permetin enllaçar i recórrer l´altiplà andí, el bolivià, la plana al·luvial del Pantanal, que és la zona humida més gran de la Ter-ra, l´àrea mesetària propera a la serra de la Bodoquena i, per últim, travessar els estats de Sao Paulo i Rio de Janeiro, fins a la capital d´aquest. Un recorregut de 4.000 km i escaig que li ha de permetre assolir la icònica xifra de 100.000 km en bicicleta, comptabilitzant només les grans travesses, en 26 anys d´ininterrompuda militància aventurera.

La primera part del viatge es desenvoluparà per àrees geogràfiques situades a gran altitud, des dels 2.335 metres sobre el nivell del mar d´Arequipa fins a àrees muntanyoses situades a 4.200 m. La travessa dels altiplans andí i bolivià permetrà a Pere Arenas visitar les restes arqueològiques de les cultures pucara i tiwanaku, i emblemàtiques ciutats com Puno (Perú) i Copacabana (Bolívia), ambdues a la riba del llac Titicaca, on el manresà vol practicar caiac.

Una vegada a La Paz, la capital boliviana, l´aventurer vol conèixer els colorits mercats aimares i pujar al cim de l´Huayna Potosí, de 6.088 metres d´altitud, situat a 25 km de La Paz. Un cop acomplert aquest repte, Arenas es dirigirà cap a Santa Cruz de la Sierra, al sud-est del país, ciutat amb un clima tropical de sabana, des d´on accedirà a l´estat brasiler de Mato Grosso do Sul, per dirigir-se a Corumbá, població coneguda amb el sobrenom de la capital del Pantanal. Conèixer el paisatge d´aquesta basta àrea humida infestada de caimans, sobretot de jacarés negres i jacarés de musell gran, és un dels grans al·licients de la seva travessa. Pere Arenas busca observar des de la distància aquests reptils, però és conscient de l´alta probabilitat d´una troballa propera i inesperada. Tot i això, matisa que «l´animal més perillós d´aquesta àrea geogràfica és el mosquit, com a potencial transmissor de la malaria. És fonamental dormir en llogarets habitats o, si és inevitable acampar, netejar amb un matxet els voltants del lloc on situarem la tenda i dormir amb mosquitera, per protegir-se dels insectes, i amb un bidó de mig litre de querosè a mig obrir. La seva olor és desagradable per als grans felins, pumes i jaguars, i evita que s´apropin», conclou.

Arenas vol visitar poblacions com Campogrande i Bonito, abans d´enfilar cap a l´estat de Sao Paulo, el qual travessarà seguint la traça d´Araçatuba i Sao José do Rio Preto. Des d´aquesta, agafarà direcció sud-est fins a Rio de Janeiro, on espera arribar pels volts del dimarts 20 de novembre.