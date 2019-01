Isidre Esteve: "Hem anat caient per la sorra fins a quedar encallats en un forat"

arxiu particular

Isidre Esteve és 24è a la general arxiu particular

Després de l'ensurt de diumenge, Isidre Esteve ha completat aquest dilluns la setena etapa del Dakar 2019 amb brillantor, al volant del seu prototip BV6 i ja està més a prop de completar amb èxit la seva tercera participació consecutiva a la cursa més dura del món. El pilot del Repsol Ral·li Team ha superat els 323 quilòmetres cronometrats amb sortida i arribada a Sant Joan de Marcona en el lloc 39è, després d'invertir 6 hores, 39 minuts i 1 segon de carrera.

Isidre Esteve i el seu copilot Txema Villalobos afrontaven el principi de la jornada amb el gran desafiament de girar full després de l'ensurt que va representar rebre l'impacte d'un buggy en mig de les dunes de Tanaka el dia anterior. Malgrat estar a la vora de l'abandonament, tots dos han superat aquest mal tràngol i han signat una espectacular primera part de l'etapa 7. De fet, han passat a 21a posició pel segon way point.

"L'incident va ser molt menys del que sembla i vam trigar molt poc en recuperar-nos de l'ensurt. Avui ens hem trobat molt còmodes des del principi i hem marcat un ritme increïble. El cotxe funciona perfecte, després del gran treball realitzat pels mecànics de l'equip durant la nit, i hem gaudit molt pilotant, com reflecteixen els temps en els primers 150 quilòmetres ", reconeixia Isidre Esteve satisfet.

Però a l'altura del quilòmetre 170, el seu prototip BV6 es quedava encallat a la sorra i el Repsol Rally Team perdia al voltant d'una hora en sortir. "A la part alta d'una duna, hem perdut la inèrcia. Hem anat caient per la sorra fins a quedar encallats en un forat. Com jo no puc ajudar a Txema, vam trigar el doble que la resta d'equips en superar els problemes i això ens ha penalitzat en la classificació final, tot i que en els últims quilòmetres hem tornat a rodar molt ràpid ", apuntava el pilot lleidatà.

Al final, han cedit 2 hores i 39 minuts respecte al guanyador de la jornada, el francès Stéphane Peterhansel (MINI). El d'Oliana passa a ocupar la 24a posició provisional de la general, amb un acumulat de 38 hores, 47 minuts i 55 segons, inclosa una hora de penalització per saltar-se un way point en plena nit de diumenge. Aquestes classificacions són provisionals, a l'espera que l'organització apliqui les compensacions a tots els pilots, després de les neutralitzacions parcials en les dues etapes anteriors.

"En línies generals, estem satisfets perquè tenim un gran ritme de carrera. Després, hi ha molts factors que influeixen quan passes les dunes i que et fan perdre més o menys temps. Ja veurem on acabem al final, perquè encara queden tres dies molt durs fins a arribar a Lima en els que van a passar moltes coses ", avisava Isidre Esteve.