L'hora de la veritat per al Catalana Occident

El Poliesportiu Municipal de Sant Fruitós de Bages serà l'escenari, avui i demà, de la final a quatre del Campionat de Catalunya júnior masculí preferent. La cita, organitzada conjuntament per la Federació Catalana de Basquetbol, l'Ajuntament de Sant Fruitós i l'Asfe-Paidos, tindrà com a participants el bo i millor del bàsquet de formació català, amb els equips del Barça Lassa, el Joventut de Badalona, el Torrons Vicens l'Hospitalet i, especialment, el Catalana Occident Manresa, que jugarà a prop de casa.

El conjunt bagenc, que arriba a la competició com a tercer classificat de la fase regular (amb deu victòries i quatre derrotes), obrirà el campionat enfrontant-se als blaugrana, que van finalitzar segons (amb dotze triomfs i dues desfetes), en un matx que s'iniciarà aquesta tarda (18.30 h). Els quatre enfrontaments previs d'aquesta temporada es van saldar amb victòria del Barça. El més igualat va ser per només dos punts (61-59) en el matx de tornada de la fase prèvia, i el més recent va acabar amb la victòria més àmplia dels barcelonins (82-59).

Tot seguit, a les 20.30 h, serà el torn dels badalonins, que van acabar líders (també amb un balanç de 12-2) i dels de l'Hospitalet de Llobregat, quarts amb nou victòries i cinc derrotes. En fases anteriors, el Joventut va guanyar en tres ocasions i l'Hospitalet, en una. El resultat més còmode per als badalonins va ser el darrer, quan es van imposar per 21 punts de diferència, mentre que en el primer partit de la fase prèvia el conjunt de l'Hospitalet va vèncer encara de més (79-54).



La final, via 'streaming'

Demà a les 18 hores serà el torn del duel pel tercer i quart llocs, que, a diferència d'altres finals a quatre, en aquesta té molta importància, igual o fins i tot més que el partit pel títol. I és que el guanyador d'aquest matx obtindrà l'últim bitllet per accedir al campionat d'Espanya de la categoria, que enguany se celebrarà del diumenge 5 al dissabte 11 de maig a Utebo i Saragossa. La final se celebrarà a les 20 h i es podrà veure en directe via streaming al canal de YouTube de la Federació Catalana, com sol ser habitual en aquests casos.



El Joventut defensarà el títol

El Joventut es presenta a aquesta fase final com a defensor del títol de les dues últimes temporades. De fet, verd-i-negres i blaugrana s'han emportat les darreres onze edicions de la competició, i s'han repartit set per als badalonins i quatre per al Barça. L'últim campió abans que comencés aquesta hegemonia va ser precisament L'Hospitalet, quan es va imposar a la final de l'any 2007 disputada a Parets del Vallès al FC Barcelona. L'entitat bagenca, per la seva banda, va aixecar el seu darrer campionat de Catalunya fa dinou anys, en l'edició que es va celebrar a la Seu d'Urgell. Llavors, l'aleshores CB i Unió Manresana es va desfer del FC Barcelona en la gran final de la competició.



Entrada lliure al pavelló bagenc

Per tal d'assistir a les dues jornades del campionat català hi haurà entrada lliure al pavelló de Sant Fruitós de Bages, que hi ha moltes possibilitats que s'acabi omplint d'aficionats. De fet, fonts de l'organització van explicar a aquest diari que si s'exhaureix la capacitat del recinte, que és d'unes 500 persones aproximadament, ja no es permetrà l'entrada a l'esdeveniment.