El Sallent fixta l'exporter del Manresa Josep Antoni Moreno com a entrenador

El Sallent, equip que milita a Segona Catalana, ja té substitut per Jesús Pelfort a la banqueta de cara a la propera temporada. El tècnic manresà ha deixat el club sallentí després de sis anys com a jugador i també entrenador.

El relleu serà el vallesà Josep Antoni Moreno, conegut de l'afició del Manresa per les seves llargues estades en diferents etapes defensant la porteria blanc-i-vermell. Moreno va començar, al Manresa, la seva trajectòria com a entrenador fent de segon de Dani Andreu. Des del Congost va passar al Joventut 25 de Setembre de Rubí on va dirigir en primera instància el juvenil. Després va agafar el primer equip i va quedar a les portes de la promoció d'ascens a Segona Catalana. Aquesta mateixa campanya, va repetir al davant el club de Rubí però degut a la falta de compromís dels jugadors va decidir no acabar el curs.

Segons el president del Sallent, Ramon Besora, la nostra idea és fer una sacsejada a l'equip buscant nous horitzons, amb objectius renovats i per això hem portar un entrenador de fora».

En el seu cas, el propi Josep Antoni Moreno, ha mostrat una gran il·lusió per aquest nou repte: «penso que és una gran oportunitat en una categoria molt atractiva. Ara és el moment de treballar per veure com està la plantilla, amb qui podem comptar i amb qui no, i fer les incorporacions que facin falta. El Sallent ha pujat el juvenil a Preferent i segur que hi ha jugadors que es mereixen alguna oportunitat al primer equip. Si em de fitxar, primer hem de mirar futbolistes de la zona, és clar, però si fa falta també puc fer venir jugadors que tint clar que tenen el compromís que jo demano. M'agrada que la plantilla tingui seriositat a l'hora de complir en les sessions d'entrenaments setmanals. Això és bàsic per a mi».