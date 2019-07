Marroc, Brasil, Argentina i Gàmbia, classificats per als quarts de final del Mundialet

La segona tanda de partits del Mundialet Intercultural, entre dissabte i diumenge, ha començat a aclarir les classificacions, encara que per al proper cap de setmana hi ha programats partits totalment decisius en les diferents categories programades.

En catagoria absoluta, ja hi ha quatre equips, un per grup, que s'han assegurat la classificació per als quarts de final: Brasil (A), Gàmbia (B), Marroc (C) i Argentina (D). Els resultats van ser, dissabte, Hondures, 1-Marroc, 2 i Xile, 1-Brasil, 2; i diumenge, Veneçuela, 1-Gàmbia, 1 i Argentina, 1-Bolívia, 0. Les classificacions després de jugar vuit enfrontaments queden, al grup A, Brasil 3 i Xile i Paraguai 1; al B, Gàmbia 4, Veneçuela 1 i Colòmbia 0; al C, Marroc 6 i Senegal i Hondures 0; i al D, Bolívia 6, Argentina 4 i Equador 1.

Pel que fa a la categoria de veterans, els marcadors van ser: Perú, 1-Holanda, 0, República Dominicana, 3-Qatar, 2; Colòmbia, 0-Marroc, 4 i Equador, 0-Bolívia, 6. I en fèmines, Brasil, 8-Catalunya, 0, Paraguai, 3-Colòmbia A, 0, França, 1-Colòmbia, 7 i Argentina, 4-Equador, 0.