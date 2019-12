Bol lidera l'infantil manresà en un clar triomf a la Minicopa

L'infantil A del Catalana Occident Manresa va debutar a la fase prèvia de la Minicopa Endesa amb una clara victòria davant el Casademont Saragossa, a València. L'interior Paul Ater Maker Bol, de Sudan del Sud, va ser el clar referent dels bagencs, ja que va acabar amb 29 punts i 15 rebots.

El conjunt dirigit per Oriol Sensat va dominar des de l'inici el duel, i al final del primer quart ja manava per 15-23. A partir d'aquí només van haver d'anar ampliant la diferència fins al 56-80 final. En l'altre partit del grup, el Cajasiete Canarias es va imposar per 72-67 al Cenor Obradoiro, en un matx vibrant que es va resoldre en el darrer quart després de moltes anades i tornades. Aquest matí, a partir de les 10.30 hores, els manresans s'enfrontaran als gallecs, mentre que a les 16.30 h jugaran contra els canaris. El líder del grup es classificarà per a la fase final de Màlaga, mentre que el segon haurà de disputar una eliminatòria contra un altre segon.