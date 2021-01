Nadal, Marín, Messi i la Fundació Gasol, premis Valors de l'Esport 2020

L'any 2020 ha estat marcat per la pandèmia, que ha canviat les nostres vides. Ha estat un any en què valors com la solidaritat, l'esforç, la disciplina i la capacitat de superació s'han tornat més necessaris que mai. I aquests valors són, precisament, els que premien Prensa Ibérica i el seu diari esportiu, Sport, en la tercera edició de la gala Valors de l'Esport. Un ampli jurat, encapçalat pel director de Sport, Albert Sáez; el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, i el president de LaLliga, Javier Tebas, ha decidit atorgar els guardons a Rafa Nadal (tennis) com esportista masculí, Carolina Marín (bàdminton) com a esportista femenina i Leo Messi com a esportista internacional.

Segons el jurat, Nadal «exemplifica la capacitat de sacrifici al llarg de la seva carrera» i sempre ha transmès «els valors de l'esportivitat en totes les seves aparicions». Marín mereix el guardó per «la lluita contra una depressió i tornar a ser la número 1 del món». Messi, que ha complert 20 anys al Barça, «ha fet possible, amb les seves donacions, la construcció del centre de pediatria oncològica més gran del món, a l'Hospital de Sant Joan de Deu».

En la tercera edició del certamen també es reconeixerà la tasca de la Fundació dels germans Pau i Marc Gasol en la lluita contra l'obesitat infantil, amb el premi Valors Solidari. I es lliurarà un

premi Valors Extraordinari a l'exjugador i exentrenador del Barça Juan Carlos Unzué, per la batalla que manté conra l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i la campanya que protagonitza per donar visibilitat a una malaltia que se li va diagnosticar fa uns mesos.

El premi al Gest Esportiu de l'any serà per al triatleta Diego Méntrida, que en el triatló de Santander es va aturar abans de creuar la línia de meta per deixar passar el britànic James Teagle, que s'havia confós al final de la cursa i havia perdut la tercera plaça.

El jurat també ha decidit concedir el premi Valors Llegenda a l'exjugador del Barça Xavi Hernández, actual entrenador a l'Al-Sadd de Qatar, pel seu exemple en la promoció dels joc net al llarg de la seva carrera, fins i tot en els partits contra el Madrid. El premi Valors a l'Entrenador recau en un mite de les banquetes de bàsquet, Aíto Garcia Reneses. L'actual tècnic de l'Alba Berlín, de 74 anys, porta mig segle exercint amb passió la seva tasca d'entrenador.

El premi Valors a l'Esdeveniment Esportiu és per a les tres grans rondes ciclistes –la Vuelta, el Giro i el Tour–, que es van saber adaptar a les condicions de la pandèmia i es van disputar fora de les seves dates habituals. El València Basket ha estat guardonat amb el premi Valors de Clubs pel seu treball incansable en el foment de l'esport entre els més joves i el suport a l'afició que segueix l'equip.

En total, 10 premis en un lliurament que tindrà lloc demà, dimarts 5 de gener, i que es podrà seguir a través del canal Gol TV a partir de les 21 h. La periodista Olga Viza exercirà de mestressa de cerimònies per tal que tots els guardonats rebin l'escultura commemorativa.

La gala ja havia reconegut en edicions anteriors esportistes de la talla de Carlos Sainz, Lydia Valentín, Gemma Mengual i Toni Nadal el 2018, i Javier Fernández, Ana Peleteiro, Robert Moreno o Jorge Sampaoli el 2019, entre d'altres. La tercera edició de la gala dels premis Valors de Sport i Prensa Ibérica té la col·laboració de patrocinadors com LaLliga, el Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar, YoPro-Danone, Santander i Cupra.

Com va dir Javier Moll, president de Prensa Ibérica, a la gala de la segona edició, «l'esport és humanisme, és virtut, és educació, és convivència, esforç, talent, treball en equip, empatia. És passió i és també somni».