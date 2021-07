Pedri ja pot dir que és d’or, tot i que no l’acabi aconseguint a Tòquio. El centrecampista blaugrana i de la selecció espanyola ha arribat recentment a un valor de mercat de 80 milions d’euros, segons dades actualitzades per Transfermarkt.

El canari va camí dels 100 partits en poc més d’un any, des que va arribar a Barcelona per jugar a les ordres de Koeman. Una progressió marcada per la voluntat del tècnic blaugrana en què els joves participin assíduament, i ratificada per Luis Enrique a l’Eurocopa.

Com l’espuma

Fa dues temporades, amb tan sols 16 anys, Pedri jugava a Segona Divisió amb el Las Palmas i el seu valor rondava els 5 milions. Després de les seves notables aparicions amb el conjunt illenc, i el seu posterior fitxatge per al primer equip del Barça, l’humil centrecampista ja va triplicar el seu valor per arribar als 15 milions. Després d’un mes en dinàmica blaugrana, va pujar a 30 i va iniciar l’any 2021 amb un valor de 50 milions després de consolidar-se en l’esquema ofensiu de Koeman.

Pedri va acabar la temporada costant 70 milions d’euros i, gràcies a la seva gran Eurocopa, en la qual mai va deixar de córrer, començarà la campanya 2021-22 amb un valor de mercat de 80 milions d’euros, sent el més valuós de la selecció olímpica i dels més destacats del Barça i ‘la Roja’.

La inflació de preus després de l’Eurocopa va suposar al blaugrana comandar el rànquing de revalorats, davant de l’anglès Declan Rice i de l’italià Federico Chiesa (70 milions tots dos). També va superar l’MVP del torneig, el porter transalpí Gianluigi Donnarumma (65 milions), que acaba de firmar pel PSG.

Dijous, debut contra Egipte

Ara Pedri està concentrat amb la sub-23 de Luis de la Fuente, amb ganes del debut olímpic que l’enfrontarà a Egipte aquest dijous (9.30 hora catalana). La selecció espanyola és la més valuosa de les 16 que participen en el campionat, amb el canari al capdavant seguit per Mikel Oyarzabal, Dani Olmo i Pau Torres, tres companys que també van disputar l’Euro 2020.

🔥 Este podría ser el XI inicial de España en los Juegos Olímpicos de Tokio. La formación de la selección olímpica está valorada en casi 400 millones de euros y tiene a tres jugadores del FC Barcelona.



▶️ https://t.co/qpHgVL94yW#JuegosOlímpicos #Tokio2020 pic.twitter.com/e7ByvRCULe — Transfermarkt.es (@TMes_news) 19 de julio de 2021

En l’amistós previ als Jocs Olímpics, disputat davant el Japó (1-1), Pedri va entrar en el minut 56 i va canviar el rumb del partit. Va participar en l’empat de Carlos Soler i va agafar la batuta de l’atac per aclarir els possibles dubtes sobre el seu estat físic, amb una altra gran actuació com a internacional.