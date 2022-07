Set dies per creuar els Pirineus

La comarca de la Cerdanya serà escenari de dues de les set etapes de la Pyrenees Stage Run, una cursa atlètica de set etapes entre el 4 i el 10 de setembre que començarà a Ribes de Freser i acabarà a Salardú, 240 km i 15.000 metres de desnivell acumulat després. Puigcerdà serà el punt d’arribada a la segona jornada, un cop els corredors deixin el Ripollès, i viurà l’inici de la tercera, quan la prova enfilarà camí cap a Andorra.

Organitzada per BiFree, la Pyrenees Stage Run travessa bona part dels Pirineus catalans i passa per cinc parc naturals resseguint la petjada del GR-11. Tot i que els participants hauran d’assolir alçades superiors als 2.500 metres en alguns moments de l’itinerari, passant per nombrosos colls, no es trobaran en el recorregut la necessitat de fer cims, tret de l’ascens al Balandrau de l’etapa inaugural.

La cursa sortirà el diumenge 4 de setembre de Ribes de Freser i la primera etapa durà els corredors fins a Queralbs (34.3 km fins a 2.180 m de desnivell positiu). Pel camí, ascens al Balandrau (2.585 m) i pas pel santuari de Núria.

El segon dia, la ruta començarà a Queralbs i arribarà a Puigcerdà amb un itinerari de 37.4 km que obligarà els atletes a fer el Collet de les Barraques (1.894 m) i els colls de la Creus de Meians (1.992 m) i Marcer (1.983 m), per després baixar cap a Villalobent i la capital de la Cerdanya. En total, 2.000 m de desnivell.

La tercera etapa serà la més dura de la prova, amb 47.5 km de traçat (2600 m de desnivell) per entrar a Andorra des de Puigcerdà. L’ascens inicial farà pujar els atletes cap a Guils-Fontanera i el refugi de Malniu, abans d’anar a la Portella d’Engorgs (2.696 m). El pas per la cabana d’Esparvers i el Coll de l’Illa precedirà el descens fins a Engolasters i Encamp.

La quarta etapa es farà íntegrament en territori andorrà, amb 20 km (2000 m de desnivell) entre Encamp i Arinsal i pujada al Coll d’Ordino (1.983 m). L’endemà, un traçat de 39.7 km i 2.800 m de desnivell durà els corredors fins a Tavascan (Pallars Sobirà), previ pas per la Portella de Baiau (2.756 m) i el poble d’Àreu.

El penúltim dia, 26.6 km entre Tavascan i Esterri d’Àneu (2600 m de desnivell) pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, i el darrer dia es disputarà una etapa entre Esterri d’Àneu i Salardú de 32,8 km (2.600 m de desnivell) que passarà pel Parc Natural d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici amb ascens al coll de Basiero (2.739 m). El traçat tindrà pistes, senders, boscos i trams rocosos i tècnics.