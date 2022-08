El CF Atlètic Gironella guanya en l’estrena de la catifa sintètica (4-2)

El Municipal de Gironella llueix des d’ahir una nova catifa sintètica de darrera generació. Després de catorze temporades, la superfície de gespa artificial que es va instal·lar a l’epicentre del futbol gironellenc el 2008 presentava les lògiques deficiències com a conseqüència del desgast. En aquest context, l’equip de govern encapçalat per l’alcalde David Font va prendre la decisió de substituir-la aquest estiu. Tot i això, el batlle va cedir el protagonisme en el breu i senzill acte d’inauguració a la pubilla de Gironella, Laura Badia Baraldés, i a l’hereuet i la pubilleta, Àngel Argelich García i Arlet Dalmau Ambrós. La jove parella va ser l’encarregada de fer el simbòlic servei d’honor de la confrontació.

Pel que fa al partit, el CF Atlètic Gironella es va imposar amb solvència a l’Atlètic Sant Pol (4 a 2). No endebades, de seguida es va poder constatar que el CF Atlètic Gironella del llacunenc Joan Segura es caracteritzarà per la vocació de tenir la pilota i l’anhel de jugar-la amb criteri per donar opcions als tres mitja puntes de generar ocasions amb el seu acreditat talent. Tot i l’absència de nou futbolistes del primer equip (per raons personals i per lesió, en el cas de Pau Ragués i Marc Santané), els amfitrions van fer-se amb la iniciativa ofensiva. Amb tot, la primera ocasió va correspondre a l’Atlètic Sant Pol. Joan Planas va penetrar pel bell mig del centre del camp local i va etzibar una gardela que Arnau Vidosa va conjurar amb dificultats (min 5). Va ser un miratge. Èric Anglès va dibuixar una diagonal des de l’esquerra i va batre Oriol Mestres amb una inapel·lable rematada rasa al primer pal (min 12). L’avantatge va esperonar els gironellencs i, altra vegada Èric Anglès, va estar a punt d’incrementar-lo amb una canonada que va fregar el travesser (min 18). Vint-i-cinc segons després, Pere Portell va culminar una magnífica jugada de Rafa Zafra amb un xut que va repel·lir la base del pal esquerre de la porteria visitant. Inesperadament, una acció com a extrem esquerre de Joan Planas va propiciar el gol de l’empat de Pol Esperalbà (min 20). L’empat, però, va ser un fet circumstancial. Iván Lianes va servir una assistència per a la desmarcada de ruptura d’Èric Anglès i el destre interior va rubricar el segon gol gironellenc (min 33). I per arrodonir un prometedor primer acte, Rafa Zafra (min 43) va materialitzar el tercer (3 a 1).

Les prestacions dels amfitrions van davallar a la represa. Tot i això, Lamin Yaffa va voler deixar constància del seu olfacte golejador i va establir el 4 a 1 gràcies a una meritòria acció individual (min 53). Pol Esperalbà va minimitzar el desavantatge dels maresmencs en transformar un servei de falta (min 72). Un xut de Joan Planas a la base del pal dret de la porteria d’Àlex Guerrero va ser la millor ocasió dels visitants per situar-se a un gol de la igualada (min 82).