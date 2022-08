El CE Manresa es retroba amb el triomf

Després de set dies sense jugar cap partit de preparació, un parèntesi que els futbolistes necessitaven després d’afrontar un tram de la pretemporada frenètic, el Centre d’Esports Manresa es va imposar al FC Cerdanyola (1 a 0) i va sumar la cinquena victòria de l’estiu. Els primers deu minuts de la confrontació van ser trepidants. Els blanc-i-vermells es van mostrar ambiciosos i incisius i quan tot just s’havien consumit 21 segons de joc, Javi López va protagonitzar una meritòria jugada com a interior esquerre, va penetrar a l’àrea de penal vallesana i va efectuar una enverinada rematada rasa i creuada que va fregar el pal esquerre de la porteria de Sergio Fernández. L’allau ofensiva inicial dels amfitrions acabava de començar. Jaume Pascual va trencar la defensa visitant com a extrem dret i va servir una intencionada centrada al primer pal que Guille Torres va desviar a córner amb el cap per evitar la previsible rematada de Javi López (min 2). Marc Martínez el va servir i Javi López, ara sí, va rematar de cap fregant el travesser (min 3). Dos minuts després, Noah va penetrar per l’esquerra com a extrem i va centrar. Un defensa va desviar la pilota i va habilitar Álex Sánchez per engaltar una gardela des de l’interior de l’àrea que va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria vallesana. Per últim, Paco Benítez va rematar de cap un nou servei de cantonada executat per Marc Martínez (min 8).

La primera acció ofensiva dels visitants, una canonada per sobre el travesser d’Enric Bernat ( min 12), va obrir una fase d’equilibri en la qual el fet més destacat va ser la lesió fortuïta de Paco Benítez. Tot i que el futbolista va haver de ser substituït (min 21) sembla que només té un esquinç al turmell esquerre. Els amfitrions van reprendre l’ofensiva després de la pausa per hidratar-se (min 32) i Noah no va poder rematar a gol, a boca de canó, l’enèsima centrada de Jaume Pascual (min 42). El FC Cerdanyola va fer-se amb la possessió de la pilota a l’inici de la represa i Noel Carbonell va rematar de cap, a boca de canó, un córner servit per Max Marcet (min 47). La millor ocasió dels vallesans la va generar aquest jugador arran d’un servei de falta lateral (min 58). Max Marcet va voler sorprendre Òscar Pulido, però el manresà va respondre amb solvència. Tres minuts després, Toni Sureda va recollir a la frontal de l’àrea un refús defensiu i va etzibar una rematada creuada amb la dreta que es va convertir en el gol de la victòria. Els amfitrions van recuperar el domini del tempo del partit i ja no el van cedir. Noah (min 71) i Adrià Casanova (minuts 73) van poder ampliar l’avantatge i, per últim, el davanter de Joanetes va estavellar una rematada al travesser (min 83).