El Covisa Manresa rejoveneix la plantilla per mantenir l’exigència competitiva

Saba nova per encarar un altre curs a la Segona Divisió B. El Covisa Manresa FS va començar ahir la pretemporada al pavelló del Pujolet. Després de superar les expectatives esportives inicials la temporada passada i de jugar la primera eliminatòria de les fases d’ascens a Segona Divisió, per circumstàncies d’índole diversa, la direcció esportiva del degà del futbol sala manresà ha hagut d’entomar, aquest estiu, el desafiament de buscar un nou màxim responsable tècnic i la fórmula idònia per cobrir les baixes dels veterans Adil Daali (porter), José Antonio Calvo Josan (ala) i Gerard Pusó (ala).

A més, a primers de juliol, el Covisa Manresa FS va optar per facilitar el fitxatge del tanca Èric Castillo per un conjunt de Segona Divisió (CFS Bisontes de Castelló), quan l’olesà ja s’havia compromès amb el conjunt blanc-i-vermell per a aquest exercici. Lògicament, però, el club no va voler impossibilitar l’accés al professionalisme del destre jugador.

La renovació dels tres baluards, conjuntament amb Èric Castillo, del Covisa Manresa FS aquest darrer curs esportiu (Carles Ambrós, Carles Lavado i Asis Boukhress) i la contractació del tècnic que havia d’agafar el relleu a la banqueta manresana de Pau Machado van ser les dues prioritats de la direcció esportiva.

Apostar pel talent del territori

Segellada la continuïtat dels tres jugadors i el fitxatge del tècnic Borja Burgos, es va haver de determinar el camí més adient per completar la plantilla. La decisió va ser apostar per jugadors joves de la nostra àrea geogràfica, formats a la casa totalment o parcial i que, a més, estiguessin avalats pel seu rendiment a les categories més exigents del futbol sala territorial català, és a dir, a la Tercera Divisió Nacional i a la Divisió d’Honor Catalana. Així doncs, des d’avui, el porter Marc Cella (FS Monistrol), l’ala-tanca Gerard Noguera (CEFS Rubí), els ales Òscar Arenas (CEFS Santpedor) i Aaron Riera (CEFS Rubí) i el pivot Iker Torner (FS Monistrol) entomen el desafiament de consolidar-se a la Segona Divisió B.

El tècnic vallesà Borja Burgos va aterrar al Covisa Manresa FS a primers de juny. Tot i la seva joventut (31 anys), l’entrenador originari de Castellar del Vallès ja acumula cinc temporades d’experiència a les banquetes de la Segona Divisió B (Escola Pia de Sabadell i CN Sabadell). El castellarenc assenyala que «vaig acceptar la proposta del club bagenc per quatre raons: el Covisa Manresa és un històric del futbol sala català; a més, d’un temps ençà, té un dels millors planters del país; el primer equip és un dels clàssics de la Segona Divisió B i un assidu de les posicions de privilegi de la categoria». «Però el factor decisiu per afegir-me al projecte va ser tenir la percepció que la plantilla la conformaven jugadors treballadors, receptius i amb ganes d’aprendre», explicita.

Borja Burgos valora que Marc Cella «va completar una gran temporada el curs passat al FS Monistrol, un fet que palesa la seva maduresa». El tècnic vallesà considera que Gerard Noguera «és un tanca ideal per a assumir la defensa de pivots específics i corpulents» i destaca «la tasca incansable que desenvolupa Òscar Arenas a la pista. Treballa per a l’equip de manera natural i inequívoca». D’altra banda, Borja Burgos afirma que «Iker Torner és un golejador consumat» i remarca «la capacitat de desequilibri, d’encarar l’u per u de forma reeixida» d’Aaron Riera.

El reputat porter Sergio Arriero és la sisena i última incorporació que ha fet el Covisa Manresa FS per afrontar el repte «d’igualar o superar les prestacions i la classificació que va assolir l’equip la temporada passada. Volem mantenir el nivell d’exigència tot i la dificultat que comporta enfrontar-se a conjunts semiprofessionals com la UD Eivissa Gasifred», emfasitza Borja Burgos. Per a l’entrenador forjat al FS Catellar, «el Barceloneta Futsal i el Futsal Mataró», entitat que ha donat continuïtat al projecte esportiu liderat per Sito Rivera, serien els principals candidats a discutir la hipotètica futura supremacia del conjunt eivissenc.

El Covisa Manresa FS de Borja Burgos ha de caracteritzar-se «per una defensa agressiva i proactiva, basada en la pressió a la pista de l’oponent. Sens dubte, aquesta és la manera més ràpida i efectiva de recuperar la possessió de la pilota». En contraposició, en atac, el tècnic vallesà aposta «per un futbol sala associatiu i elaborat, però sense renunciar a la verticalitat». «En aquest esport, l’espectacle el generen les accions de perill i el gols i el Covisa Manresa ha de ser atractiu per als espectadors», conclou Borja Burgos. La disputa del Trofeu Les Codines, el proper diumenge, 4 de setembre, amb El Pozo Ciudad de Murcia coma oponent dels blanc-i-vermells al Pujolet, permetrà als aficionats constatar l’espectacularitat del joc del rejovenit Covisa Manresa FS.