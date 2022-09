El Covisa diu adeu a la Copa amb una ajustada derrota

El Covisa Manresa va veure ahir a Salou com la possibilitat d’avançar eliminatòries a la Copa del Rei i trobar-se un adversari important en una fase avançada s’esvaïa. L’equip manresà va caure per 3-2 a la pista del Futbol Sala Salou, un equip que juga a Tercera i que ahir va treure partit del fet de jugar a la seva pista, davant de la seva afició, i segurament de la falta d’intensitat del conjunt bagenc en alguns moments de l’enfrontament.

Particularment dolorós va ser el tram inicial. En la primera part va semblar que el Covisa no havia assimilat el canvi entre jugar partits de pretemporada, sense res en joc, i un duel oficial i no va pressionar de la manera deguda per avançar-se en el marcador. Així, va arribar el primer gol local en el primer minut del partit.

Va semblar que l’entrada a la pista d’Aarón revolucionava el joc del conjunt de Borja Burgos, que va poder anar empatant successivament els avantatges dels tarragonins amb anotacions després d’accions d’aquest jugador. D’aquesta manera, les errades defensives que havien provocat els dos gols locals se solucionaven amb qualitat individual, però faltava molt perquè els visitants oferissin un joc coral.

A la represa, el joc del Covisa va millorar i va semblar que podria capgirar el resultat. Però el Salou es va mantenir en tot moment molt tranquil, pensant que la seva oportunitat arribaria, i no es va posar nerviós ni tan sols quan dues rematades del Covisa van impactar al pal.

L’acció decisiva va arribar a l’últim minut. Aarón no va poder completar la seva actuació amb un gol davant del porter i, en la següent acció, David va fer el 3-2. El Covisa va actuar amb porter-jugador fins al final i va generar una ocasió claríssima, però l’última rematada també va anar al pal i va enterrar les il·lusions de passar de ronda.