Sant Joan aspira a recollir dues tones d’aliments en el seu torneig de base

«Si l’any passat vam arribar a 1,5 tones, aquest any ens hem de poar el repte d’arribar a dos». Ho va dir Oriol Hontangas, un dels tres socis, juntament amb Xavi Martos i Lluís Cebolla, de l’empresa E-sports, coorganitzadora de la desena edició del Torneig Benèfic de Sant Joan de Vilatorrada, que es disputarà durant tot el cap de setmana. Setze equips benjamins, demà, i setze d’alevins, diumenge, competiran per un objectiu que va més enllà de l’esportiu, el de recollir aliments que la Creu Roja de Sant Joan distribuirà entre els més necessitats de la vila.

La competició estarà organitzada també per l’Ajuntament, el Joanenc, la federació catalana i la Creu Roja, els representants dels quals van ser ahir a l’acte de presentació. El club de futbol, a més, farà servir el torneig com a tret d’inici de l’any del centenari del futbol a Sant Joan. El seu president, Francesc Pérez, explicava que l’objectiu de les dues tones «és complicat, però és primordial. A part que els equips s’ho passin bé i, la voluntat és aquesta». La representant de la Creu Roja, Dolors Muñoz, a més d’animar a tothom que «hi participi i tingui la seguretat que la nostra feina serà impol·luta», va recordar que s’han de portar aliments, no d’altres elements com roba, i que no caduquin ràpidament.

Totalment consolidat

Pérez va reconèixer que «el torneig cada cop ha anat a més i ens ha estat més fàcil muntar-lo. Abans costava que alguns equips vinguessin i ara gairebé s’ha convertit en una cita ineludible i gairebé tothom ara diu que sí».

Des del punt de vista organitzatiu, Hontangas va recordar que «és el quart cop que es fa a Sant Joan [abans tenia lloc a Manresa]. Es parla molt de valors i poder combinar esport, família és un premi per a tots. Venen els millors equips de Catalunya. Cada cop és un torneig més conegut». A més, els participants, uns 500, no abonen cap euro per prendre-hi part i la inscripció se satisfà amb un quilo d’aliments. El seu company Xavi Martos va afegir que «en una època en la qual cada vegada hi ha més gent amb necessitats, ens va molt bé aquest torneig durant el setembre per iniciar el curs escolar» amb força.

Des de la federació, els representants de la seva fundació, Miguel Pérez i Esteve Olivella es van felicitar de la satisfacció dels reptes d’integració que suposen cites com aquesta. Olivella va recordar que en les sis primeres edicions el torneig anava vinculat a la tasca solidària de sor Lucía Caram, però que aquest serà el quart any que es fa a Sant Joan i que «s’ha creat una sinergia especial que fa que esperes cada any poder venir. Seguim endavant per la constància que hem demostrat en la defensa de les persones més necessitades. Aquests mateixos valors són els que des del sisè any va demostrar el Francesc i el Joanenc».

Per la seva banda, el regidor d’Esports de Sant Joan, Adrià Clotet, va indicar que «no ens podem sentir més orgullosos d’organitzar un torneig on s’ajunten esport i solidaritat. Esperem seguir-hi col·laborant-n’hi perquè cada any no para de créixer».