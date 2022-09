La discontinuïtat en el joc del Sant Pau propicia les taules

La UE Sant Pau va cedir un empat al feu del FC Pirinaica B (2 a 2). Sens dubte, les intermitències en el joc de l’equip dirigit per Marc Andreu llasten el rendiment d’una plantilla dotada d’un enorme potencial. Els visitants es van aproximar en disset ocasions a la porteria defensada per Álex Castro durant el primer període (sis ocasions de gol i onze accions de perill). Nieto (min 2) i Toni Vázquez (min 5) van disposar de les primeres rematades enverinades de la UE Sant Pau, però els vermells es van avançar en aprofitar David Jurado un refús de Roger Riojas per batre’l (min 22). L’adversitat va esperonar els visitants i Nieto (min 33) i Toni Vázquez (min 34) van flirtejar amb el gol abans que un penal comès a aquest darrer jugador li permetés reequilibrar el marcador (1 a 1). Les prestacions de la UE Sant Pau van minvar a la represa. Tot i això, Ariel Alberto Aldas va aprofitar un servei de falta lateral executat per Suazo (min 59) per donar avantatge al seu equip (1 a 2). Nieto va estavellar un xut creuat al travesser (min 68) i Álex Castro va conjurar la rematada acrobàtica de Toni Vázquez (min 77). Dos minuts després, una centrada de Guim Comellas la va transformar Ferran Rabassa en la igualada definitiva.