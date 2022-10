El jove pilot Gil Membrado es proclama subcampió júnior de ral·lis de Letònia

Subcampió de la categoria júnior del campionat de Letònia amb només 14 anys. El joveníssim pilot d’Olost de Lluçanès Gil Membrado va tancar amb aquest magnífic resultat la seva participació a l’estatal letó, aquest darrer cap de setmana.

Gil Membrado, un dels talents més precoços del panorama automobilístic internacional, i el seu experimentat copilot, el canari Rogelio Peñate, van encarar amb possibilitats d’assolir el títol la darrera i decisiva prova del certamen bàltic, el Samsonas Ral·li d’Utena. Malauradament, una avaria mecànica quan lideraven la prova i s’albirava a l’horitzó el primer triomf de l’olostenc al país bàltic, va deixar el jove pilot del Lluçanès sense opcions de segellar el preuat títol de campió. El trencament d’un palier va impedir Gil Membrado rubricar la victòria al prestigiós Samsonas Ral·li d’Utena.

Tot i això, després d’iniciar l’agosarada aventura de competir al campionat de Letònia de ral·lis a meitats del 2021, quan Gil Membrado només tenia 13 anys, aquest exercici ha estat el de la consolidació de l’incipient projecte esportiu del jove pilot de ral·lis olostenc.

Les excel·lents prestacions que ha demostrat Gil Membrado sobre els exigents i enfangats camins que configuren el traçat del Samsonas Ral·li d’Utena, probablement la cita més selectiva de tota la temporada, corroboren el salt qualitatiu que ha experimentat enguany el pilot d’Olost de Lluçanès. El programa formatiu establert pel seu mentor, Dani Balasch, facilita l’aprenentatge i la progressió de Gil Membrado. A més, aquest exercici, el fill de Josep Maria Membrado ha conduït un vehicle d’última generació: un Ford Fiesta Rally4 construït per M-Sport Polònia. El patrocini de Black Mount, Setram i RACC Mobility Club ha facilitat a l’olostenc un cotxe que li ha permès competir sobre superfícies nevades i accelerar el seu aprenentatge en l’àmbit de la conducció sobre terra, alternant trams d’aquesta superfície de diferents tipologies a les proves disputades a Letònia, Estònia i Lituània. D’altra banda, enguany, Gil Membrado es va convertir en el pilot espanyol més jove que ha pres part en una prova del World Rally Championship (WRC), el Ral·li d’Estònia.

El jove pilot d’Olost de Lluçanès va reflexionar que «ha estat una llàstima que no haguem pogut aconseguir la victòria al Samsonas Ral·li d’Utena i el campionat júnior de Letònia per una avaria mecànica, però viure i afrontar aquest tipus de situacions també forma part de la competició i del meu procés d’aprenentatge». Gil Membrado va remarcar que «el subcampionat que hem obtingut supera les expectatives que ens havíem marcat en començar l’exercici. Així doncs, estic satisfet amb els resultats que hem anat aconseguint des de la primera prova que vam afrontar amb el Ford Fiesta Rally4». «Tot i això, per a mi, el més important és la quantitat de quilòmetres i d’experiència que he sumat aquesta temporada», va emfasitzar l’olostenc. Per últim, Gil Membrado va assenyalar que «em sento un pilot completament diferent del que era ara fa un any, gràcies a tot el que he anat aprenent els darrers mesos». «Això és cabdal per a mi. Per tant, el proper curs ens hem de mantenir fidels a la metodologia de treball que hem implantat aquest exercici», va concloure.