El gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo i els seus companys de l'equip estatal masculí de gimnàstica artística han fet història aquest dilluns en classificar-se per a la final dels vuit millors del Campionat del Món de gimnàstica artística que es disputa a Liverpool. L'equip espanyol ha estat sisè en la fase classificatòria i, a part d'entrar a la final, que es disputarà dimecres a la tarda, supera l'onzena posició de fa tres anys a Stuttgart.

Així, Espanya ha fet un total de 245,594 punts i ha quedat per davant del setè, Brasil (245,394) i del vuitè, Corea del Sud (244,093). El primer conjunt que s'ha quedat fora ha estat Alemanya, amb 243,292. Davant de l'equip estatal s'han classificat Japó (260,695), Gran Bretanya (252,793), els Estats Units (252,295), la Xina (249,929) i Itàlia (247,661). Millorar cap posició a la final serà molt complicat, però l'objectiu s'ha aconseguit. Per obtenir bitllet directe pels als Jocs Olímpics faria falta quedar dels tres primers, un resultat inabastable ara com ara. De tota manera, es mostra que es pot aconseguir la propera tardor en el següent mundial, a Anvers.

En tres aparells

Diallo ha competit en tres dels cinc aparells, en dos dels quals la seva nota ha comptat dins de les tres millors de l'equip espanyol. En cadascun dels aparells actuaven quatre gimnastes per país i comptava la nota dels tres millors. El seu millor aparell ha estat el cavall amb arcs, amb el qual ha obtingut una nota de 13,500. Ha estat el millor de l'equip estatal i el 25è del total. Només els vuit millors entraven a la final per aparells.

En paral·leles, en què també sol excel·lir, ha fet 14,366. Ha estat el tercer dels espanyols, darrere de Nicolau Mir i Joel Plata, i ha quedat el 24è en el total dels participants. El seu aparell més fluix ha estat la barra fixa, amb la qual ha tingut problemes i només ha fet un 12,400. Hi ha estat 86è i la seva nota no ha sumat per a l'equip.

La vuitena posició d'Espanya supera l'onzena de Stuttgart, però també la dotzena dels Jocs Olímpics de Tòquio, dues competicions en què ja hi era Diallo. És cert que Rússia no competeix en aquest campionat, però no amaga una progressió evident que es pot veure consolidada en la final de dimecres.

En el concurs individual, gran actuació del viladecanenc Joel Plata, que ha entrat en la final dels 24 millors amb la setena nota més destacada (82.799). L'alcoià Néstor Abad ha estat 25è, a poques dècimes de l'èxit. Els espanyols, en canvi, no s'han pogut ficar en cap final per aparells. El medallista olímpic Ray Zapata, per exemple, ha estat 22è en terra.