El FC Barcelona ha guanyat el Getafe per 4 a 0 a l'Estadi Lluís Companys de Montjuïc amb un bon partit. Amb els tres punts sumats, els blaugrana se situen de manera provisional en el segon lloc de la classificació, amb un punt per sobre del Girona que juga dilluns contra el Rayo Vallecano a Montilivi, i a cinc del Madrid, que aquesta diumenge a la nit rep el Sevilla al Santiago Bernabéu.

Xavi ha introduït tres canvis respecte del partit de dimecres. Ha tornat Cubarsí i ho ha fet amb galons de mariscal, situat entre Koundé i Araujo, en una mena de defensa de tres perquè Cancelo, si no té llibertat se l'agafa. I també perquè el Getafe plantejava un atac amb Borja Mayoral sol en punta, amb Greenwwod partint des del mig. També han entrat Raphinha i Joao Félix per donar descans a Lamine Yamal, que duia 8 titularitats consecutives, i a Pedri. Cubarsí ha tornat a fer un partit excel·lent, tant en defensa en què ha corregit algun error dels seus companys i en què ha anul·lat completament Borja Mayoral, com en atac perquè amb les seves passades ha activat més d'un atac i ha propiciat dos gols, almenys, el de Joao Félix i el de Fermín.

Ha tornat a sortir bé l'equip blaugrana, com dimecres a Nàpols. Sobretot perquè ha sabut interpretar correctament el partit què li plantejava el "cruyffista" Bordalás. Ha superat constantment la defensa avançada dels madrilenys amb passades a l'espai que omplien en el moment oportú tant Raphinha com Joao Félix, especialment. El primer gol ha arribat ben aviat, al minut 20. Koundé ha vist la desmarcada de Raphinha que s'ha plantat sol davant de David Soria i l'ha superat bé. Bordalás ha remogut l'alineació, però no ha pogut canviar la dinàmica del partit. El millor per al Getafe és haver arribat a la mitja part amb només un gol en contra.

Al començament de la segona part, ha semblat que el Getafe feia un pas enrere per cuidar-se l'esquena i que, fins i tot, el Barça entrés en la fase de descontrol que acostuma aquesta temporada. El senyal ha estat el xut de Luis Milla que Ter Stegen ha fregat prou perquè s'estavellés al pal i anés a córner. Era el minut 49. Tot just quatre minuts després, els dubtes s'han desfet amb el gol de Joao Félix. Un altre cop, joc directe per aprofitar l'immens espai que havia deixat la defensa avançada dels madrilenys. Cubarsí l'ha recuperada, l'ha filtrat cap a Gündogan que l'ha oberta a Raphinha i el brasiler l'ha llançada a l'esquena de Gastón Álvarez on Christensen ha aparegut de manera sorpresiva i l'ha posada al mig de l'àrea perquè el portuguès fes el 2 a 0.

Ja no hi ha hagut massa més història. El partit ha quedat tancat amb el 3 a 0 de De Jong, que ha acabat una jugada que havia iniciat ell mateix amb una de les seves clàssiques conduccions des de terreny propi. Era el minut 61. Temps perquè els dos equips fessin canvis i perquè el partit entrés en un no res. El 4 a 0 de Fermín al primer minut del temps afegit, ha donat als blaugrana una golejada que els hauria d'anar bé per agafar confiança, tant com el fet d'haver mantingut la porteria a zero.

Ara els blaugrana afronten una setmana neta que els ha de servir per preparar el partit de diumenge a les 21.00 hores a San Mamés contra l'Athletic Club en un enfrontament que ha de ser decisiu tant per "aferrar-se" a les possibilitats que li quedin de cara al títol de Lliga, com en la lluita per les posicions de Lliga de Campions.