La 41a Marxa Beret d'esquí de fons es presenta amb molta neu i gran ambient

Durant el primer cap de setmana de febrer (dies 1 i 2), l'estació de la Val d'Aran i Valls d'Àneu, Baqueria Beret, rebrà la Marxa Beret, prova que és open i alhora està inclosa en el calendari de la Federació Internacional d'Esquí (FIS) de carreres populars (ML) en la seva distància de 42 km a disputar el diumenge juntament amb les distàncies de 10 i 21 km, totes elles en estil clàssic.

És una de les proves d'esquí nòrdic més consolidats que es realitzen a la península. Cada any compta amb nombrosos participants, al voltant del miler, que no volen perdre la cita. En la seva majoria és un públic familiar i grups d'amics que s'ho prenen com una festa esportiva, però també es donen cita esportistes amb llicència que busquen pujar al més alt de podi.