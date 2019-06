El cantautor Roger Mas presenta «Parnàs» a Puig-reig

Un altre plat fort de la Festa Major de Puig-reig serà el concert de Roger Mas. Visitarà Puig-reig per presentar el seu nou disc, Parnàs, aquest diumenge a les 7 de la tarda al pavelló d'esports.

El cantautor de Solsona està de gira donant a conèixer el seu darrer treball, amb cançons noves, adaptacions de temes tradicionals o antics, i poemes musicats d'autors com Amadeu Vidal, Miquel Martí Pol, Joan Maragall o Salvador Espriu. Com a particularitat de l'actuació de Roger Mas a Puig-reig, cal destacar que tindrà la participació d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig. Les entrades valen 8 euros anticipades (es poden comprar fins avui a les llibreries de Puig-reig, entre d'altres), i costaran 10 euros a taquilla (gratuïta per als menors de 5 anys).