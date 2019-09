«Bojos per les morenes», un caos mèdic amb humor garantit

El grup avinyonenc representant «Carinyu, no et passis de la ratlla», l'any passat per la festa major

El grup avinyonenc representant «Carinyu, no et passis de la ratlla», l'any passat per la festa major grup de teatre d'avinyó

La representació teatral a càrrec del Grup de Teatre d'Avinyó és, cada any, un dels plats forts de la festa major avinyonenca. Enguany, l'entitat local posa en escena l'obra Bojos per les morenes, una adaptació de la comèdia Els bojos del bisturí, original de Ray Cooney. El muntatge també inclou projeccions audiovisuals, que es combinen amb les escenes teatrals.

Bojos per les morenes situa l'acció al despatx de metges de l'Hospital del Turic de Dalt, quan el doctor Jordi Bosch està a punt de pronunciar la conferència més important de la seva carrera. La situació, però, es complica quan rep una visita inesperada que provocarà un autèntic caos al centre. El seu intent per evitar una catàstrofe professional i personal desemboca en un seguit de mentides on es veurà embolicat tot l'hospital en una pila de situacions extravagants i còmiques.

És la sinopsi d'una obra que posaran en escena onze personatges, protagonitzats per actors i actrius locals sota la direcció de Queralt Armenteros i Albert Crespiera. Són Cesc Serra (Jordi), Joan Sociats (Carles), Alícia Vilà (Mònica), Robert Corominas (Miquel), Clara Gavaldà (Supervís), Queralt Casals (Cayetana), Núria Crespiera (Clara), Jaume Comellas (zelador), Laura Gavaldà (Abril), Adam Vall (sergent Garcia) i Albert Crespiera (Diego). Es tracta d'un muntatge «delirant i un pèl surrealista, però on la diversió està assegurada», apunten des de la formació teatral, que afegeix a la representació algunes referències locals per fer «més nostrat i divertit» l'espectacle.

Bojos per les morenes, que el grup ha estat preparant aquests dos darrers mesos, es podrà veure avui, demà i el diumenge 22 al Local Catalunya d'Avinyó. La previsió és repetir l'èxit dels últims anys i omplir en les tres funcions.