Sis dies de gresca i disbauxa al carrer

El Carnaval és una de les festes més esbojarrades de l'any i el de Sallent és el més sonat i multitudinari del Bages. Més enllà de la comarca també és un referent i atrau molts visitants.

La programació és extensa, amb sis dies d'activitats per a tots els públics, i amb la rua de comparses i carrosses del dissabte a la tarda (22 de febrer) i el ball i concert de la nit com a gran reclam.



Carnaval infantil

Des de les disfresses més tradicinals fins als personatges de moda. Els nens i nenes ompliran els car-rers de Sallent de varietat, color i diversió. A la majoria d'infants els agrada disfressar-se i ho fan a qualsevol època de l'any, però per Carnaval llueixen més que mai. I a Sallent, a més, tenen un dia per a ells. El divendres 21 de febrer serà la jornada dels petits carnavalerus, amb una programació dedicada a ells.

Al migdia arribarà el Pollanstrunski i donarà el tret de sortida a la rua de disfresses. Després, dinar popular, i a la tarda, espectacle infantil, rua mortuòria i berenar i ball minimaqui.

Arribada i 69a

El mateix divendres 21 es farà la rua de la 69a, que recupera el seu dia original (l'any passat els actes de la 69a es van fer el dilluns de Carnaval). Les dones en són les protagonistes i faran la seva festa a l'envelat, amb sopar. En acabat, s'ajuntaran amb els homes per fer tots junts el cercatasques, i després, concert.



Música en directe

La programació del Carnaval de Sallent no passa per alt les actuacions musicals i, un any més, El Carrilet fa una aposta convençuda per la música en directe. El divendres 21 de febrer, després del cercatasques es podrà gaudir del primer dels concerts amb la Fumiga i DJ Markus Wolf. L'endemà, dissabte, al ball de disfresses, actuaran Nativa, Boikot i Arradio Rossita. I el dimecres 26 ho rematarà Banda Neon, amb un concert que servirà per posar punt final al Carnaval de Sallent 2020.

Les matines, l'arròs popular, la mostra de foc i cultura, el teatre, la vetlla i la sardinada són altres propostes del Carnaval sallentí. (Vegeu tots els actes i horaris a la pàgina següent).